Consiglio regionale: aula convocata il 22 e 23 settembre

Torna a riunirsi il Consiglio regionale della Toscana. Martedì 22 settembre dalle 15.00 0 e mercoledì 23 settembre dalle 9.30 con eventuale ripresa pomeridiana.

Tra i temi in discussione, la comunicazione della Giunta in ordine alla tenuta della maggioranza e alla crisi politica dell'Esecutivo emersa durante il dibattito sulla delibera relativa al "Progetto di Impianto di ossidazione termica mediante tecnologia flameless con recupero di materia - Peccioli".

Tra le interrogazioni iscritte, confronto su malfunzionamenti dei servici informatici di Sviluppo Toscana presentata dal portavoce dell’opposizione Alessandro Tomasi; lo sviluppo e il governo degli impianti eolici di media e grande dimensione sul territorio regionale, primo firmatario Enrico Tucci (Fratelli d’Italia); gli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria sui presunti certificati medici falsificati per l'accesso ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) con perquisizioni a Firenze e Livorno presentata dal gruppo Fratelli d’Italia (primo firmatario Diego Petrucci); sempre sul presunto rilascio di certificazioni mediche non veritiere finalizzato ad impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i CPR anche il capogruppo di Forza Italia Marco Stella ha presentato una interrogazione; la proposta di riordino organizzativo con il superamento di Fondazione Toscana Spettacolo e Fondazione Sistema Toscana in agenzie regionali primo firmatario Matteo Zoppini (Fratelli d’Italia).

Al voto anche le proposte di legge in materia di preservazione della fertilità per fini sociali e disposizioni sui territori montani. Seguiranno le proposte di deliberazione per approvare il bilancio di esercizio 2025 di ARPAT (Azienda regionale protezione ambientale), i bilanci consuntivi 2025 dell’Azienda DSU (Diritto allo Studio Universitario) e della Fondazione Sistema Toscana.

In agenda anche numerose mozioni.

I media che intendano partecipare in presenza dovranno fare richiesta tramite mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale.

La seduta dell’Assemblea legislativa è trasmessa in diretta streaming sui canali istituzionali del Consiglio regionale: consiglio.regione.toscana.it, inconsiglio.it, pagina facebook, canale youtube

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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