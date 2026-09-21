Controlli dei carabinieri nel Pisano: 13 denunce tra guida in stato di ebbrezza e droga

Sono 13 le persone denunciate dai carabinieri nel Pisano nell'ambito dei controlli effettuati nell'ultima settimana per la sicurezza stradale e il contrasto alla criminalità diffusa. L'attività, disposta in linea con le determinazioni assunte dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura, ha interessato Pisa e diversi comuni della provincia.

Nella notte del 14 settembre, a Pisa, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato un automobilista sorpreso alla guida in viale Bonaini con un tasso alcolemico di 1,20 grammi per litro. Poche ore dopo, a Montopoli in Val d'Arno, i militari dell'Aliquota Radiomobile di San Miniato hanno fermato un'altra automobilista che, dopo aver mostrato evidenti sintomi di alterazione, è risultata positiva all'alcoltest con un valore di 1,91 g/l. In entrambi i casi è stata ritirata la patente, mentre i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia.

Il 16 settembre, a Terricciola, una conducente fermata in via Chiesa Vecchia è risultata positiva a un test speditivo per la presenza di sostanze stupefacenti. La donna si è poi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti ematici in ospedale ed è stata denunciata, con contestuale ritiro della patente.

Nelle prime ore del 17 settembre, i carabinieri della Stazione di Casciana Terme hanno controllato un'autovettura con due persone a bordo. Durante la perquisizione del veicolo sono stati trovati nella disponibilità del conducente un taglierino e un coltello da cucina con lama di 20 centimetri. L'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Il passeggero, invece, è stato trovato in possesso di due grammi di hashish e segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore.

Nella stessa mattinata, a Pisa, in via Gramsci, i militari della Radiomobile hanno fermato un uomo trovato con una bomboletta spray urticante non conforme alla normativa e un coltello multiuso. Il materiale è stato sequestrato e l'uomo denunciato all'Autorità giudiziaria.

Controlli straordinari sono stati effettuati anche a Pontedera il 19 settembre, nell'ambito di un servizio coordinato per la prevenzione dei reati contro il patrimonio e della criminalità diffusa. Nel corso dell'operazione sono state identificate 65 persone e controllati 14 veicoli.

Due automobilisti sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti relativi all'uso di sostanze stupefacenti. In uno dei due casi, il passeggero è stato inoltre segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

Un terzo conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, dopo essere risultato positivo all'alcoltest con un tasso di 1,53 g/l. Un quarto automobilista, invece, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull'eventuale uso di droghe ed è stato trovato con oltre 5 grammi di cocaina, un grammo di hashish e circa 280 euro in contanti. L'uomo è inoltre risultato alla guida nonostante la patente fosse stata precedentemente ritirata.

Sempre il 19 settembre, durante i controlli notturni della Radiomobile a Pisa, sono stati denunciati altri due conducenti. Il primo, fermato in Largo del Parlascio alla guida di un motociclo, aveva un tasso alcolemico di 0,84 g/l e si è visto ritirare la patente. La seconda, controllata in via di Pratale, è risultata positiva all'alcoltest con un valore di 1,40 g/l: per lei sono scattati il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

Nelle prime ore del 20 settembre, lungo via Aurelia Sud a Pisa, i carabinieri della Radiomobile hanno infine denunciato un automobilista risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico di 1,03 g/l.

Nella stessa giornata, nei pressi della località Casino di Terra, nel comune di Guardistallo, i militari sono intervenuti dopo un incidente stradale autonomo. Il conducente, uscito di strada con la propria vettura, avrebbe mostrato evidenti sintomi di alterazione e si sarebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti. Secondo quanto riferito dai carabinieri, durante l'intervento avrebbe inoltre rivolto frasi oltraggiose e minacce nei confronti dei militari. L'uomo è stato denunciato a piede libero.

Per tutte le persone denunciate vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Le responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento dalle autorità competenti.

Notizie correlate