Convocato il Consiglio comunale di Cerreto Guidi: l'ordine del giorno

È convocato per Venerdì 25 settembre, alle ore 18,30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono tre gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Sindaco;
2. Ratifica deliberazione G.C. N.135 del 06/08/2026 avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio 2026/2028, al DUP 2026/2028 ed alla nota integrativa 2026”;
3. Variazioni al Bilancio 2026/2028, al DUP 2026/2028 ed alla nota integrativa 2026.
Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa
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