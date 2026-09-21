Cultura, formazione e socialità: Il Ponte presenta la nuova stagione al Cenacolo degli Agostiniani

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27 corsi della Libera Università, 28 laboratori e 7 visite guidate: un programma rivolto a tutte le età, tra arte, lingue, creatività e nuove collaborazioni

Cultura, formazione e socialità: a partire da queste parole d’ordine, abbiamo pensato a una programmazione ancora più ricca, articolata, aperta a persone curiose di tutte le età, in diverse fasce orarie: mattutina, pomeridiana, pre-serale e serale. Le nostre attività comprenderanno:

- 27 corsi della Libera Università, con i docenti che sono stati più apprezzati nelle scorse stagioni e molti nomi nuovi, oltre a nuove collaborazioni (due nomi tra tutti: Olivicoltori Toscani Associati e Associazione Amici dell'Archivio Storico di Empoli); 4 di questi corsi sono legati a grandi mostre in programma per l'autunno-inverno (Artemisia a Firenze, il Pontormo a Roma, i Tesori dei Medici a Firenze e le Avanguardie in collegamento con l'apertura della collezione Casamonti a Palazzo San Giorgio a Firenze)

- Oltre alla consueta formula corso + visita guidata, quest’anno abbiamo introdotto anche una serie di 7 visite guidate non legate a uno specifico corso: un modo piacevole per coniugare formazione e socialità.

- 28 tra laboratori, con un deciso potenziamento dei corsi di Inglese per ogni livello (6 corsi, di cui uno nuovo di zecca per bambine e bambini) e ampliamento della proposta di corsi di creatività e manualità.

E siccome abbiamo paura di non entrarci tutti nella nostra “aula magna” (chi c’era l’anno scorso sa di cosa stiamo parlando!), quest’anno abbiamo deciso di spostare la consueta presentazione delle attività dell’Associazione Culturale Il Ponte presso un luogo caro a tutti gli empolesi come il Cenacolo degli Agostiniani.

L’incontro è aperto a tutti e a ingresso libero, e sarà seguito da un aperitivo, organizzato in collaborazione con l’Associazione Noi da Grandi Onlus: un momento conviviale per incontrarsi, confrontarsi e brindare insieme alla nuova stagione di attività.

Fonte: Ufficio Stampa

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