CUPRA Raval Night: il lancio nazionale accende anche Lucca ed Empoli

Giovedì 24 settembre 2026 – CUPRA Garage Lucca e CUPRA Garage Empoli

Una notte, un'unica energia in contemporanea in tutta Italia.

Giovedì 24 settembre 2026 la CUPRA Raval Night accende in contemporanea tutti i CUPRA Garage d'Italia: per la prima volta l'intera rete del brand si accende nella stessa notte per il lancio nazionale della nuova CUPRA Raval, il modello 100% elettrico nato per portare oltre i confini e le definizioni. A vivere questo momento saranno anche le due sedi del Gruppo Mechetti: il CUPRA Garage Lucca (Tuscania Auto) e il CUPRA Garage Empoli (Piemme Auto), che apriranno le porte in contemporanea per raccontare al territorio la nuova visione della mobilità urbana firmata CUPRA.

L'evento, riservato a ospiti su prenotazione, rappresenta la prima occasione per scoprire dal vivo un'automobile destinata a ridefinire il concetto di mobilità urbana secondo il linguaggio distintivo di CUPRA: design emozionale, innovazione tecnologica e carattere anticonvenzionale.

LA NUOVA CUPRA RAVAL

Ispirata all'energia creativa del quartiere Raval di Barcellona, la nuova CUPRA Raval nasce per interpretare una nuova generazione di mobilità elettrica, con un'identità forte, uno stile deciso e una personalità capace di distinguersi.

Compatta nelle dimensioni ma ricca di contenuti, CUPRA Raval è pensata per chi desidera vivere la città senza rinunciare al piacere di guida e a un design fuori dagli schemi.

UNA NOTTE, DUE PALCOSCENICI

Per una notte i CUPRA Garage smettono di essere showroom e diventano un distretto urbano a cielo aperto: l'evento si apre con un countdown nazionale che collega in diretta ogni CUPRA Garage d'Italia, fino al reveal simultaneo della nuova CUPRA Raval in ogni location.

UN'ESPERIENZA FIRMATA CUPRA

La serata sarà accompagnata da un ricco programma di attivazioni pensate per far vivere agli ospiti l'energia del brand:

- Create Your Raval Sound: alla consolle, gli ospiti potranno creare il proprio remix insieme al dj, ricevendo la traccia realizzata via email o WhatsApp

- Test Drive by Night a bordo della nuova CUPRA Raval

- CUPRA Sim Racing

- Photo Lab

- Live DJ set e momenti conviviali

- Proposta food & mixology curata nei dettagli

L'obiettivo è offrire un momento di scoperta e condivisione, permettendo agli ospiti di entrare in contatto con una delle novità più attese del panorama automotive europeo, in una serata che unisce musica, tecnologia e design secondo i codici estetici del brand CUPRA.

L'EVENTO

📍 CUPRA Garage Lucca – Tuscania Auto

Via Romana 445, Corte Stanghellini, Capannori (LU)

📍 CUPRA Garage Empoli – Piemme Auto

Via Lucchese 223, Empoli (FI)

📅 Giovedì 24 settembre 2026

🕗 Ore 20:30

Evento su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili:

gruppomechetti.it/promozioni/altro/cupra-raval-night-registrazione-evento/

Contatti stampa

Daniele Paganelli – Marketing Manager

📞 0583 933750

📧 daniele.paganelli@tuscaniaauto.it

🌐 gruppomechetti.it

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