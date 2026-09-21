Dengue, un caso a Lido di Camaiore: avviata disinfestazione

Così come prescritto nell’ordinanza sindacale n.449 del 21/09/2026, è disposto un intervento di disinfestazione contro le zanzare a seguito di un caso di febbre Dengue contratto da un turista residente in una struttura ricettiva a Lido di Camaiore.
La disinfestazione, a scopo del tutto precauzionale come prescritto dal protocollo di Regione Toscana per le emergenze sanitarie, avvera questa notte, dalle ore 4.00 alle ore 6.00 di domani martedì 22 settembre, e interesserà le seguenti strade (o parti di esse):
• Via Damiano Chiesa
• Via Roma
• Via Primo Maggio
• Via Curtatone
• Via Adua
• Via Boccella
• Via Bellini
• Via Foscolo
• Via Napoli
• Via Sacro Cuore
• Via Gigliotti
• Via Cardinale Pellegrinetti
• Via Papini
• Via Petrarca
• Via Leopardi
• Viale Colombo
• Viale Pistelli
Di seguito si specificano le precauzioni da adottare durante il trattamento.
• Finestre e porte ben chiuse, con sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio d'aria;
• tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
• prima del trattamento, raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.
In seguito al trattamento, si raccomanda di:
• aspettare 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavandole abbondantemente e sbucciando la frutta;
• indossare guanti lavabili o a perdere per pulire mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e rimasti esposti al trattamento;
• in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.
Si ricorda che il Comune di Camaiore porta da sempre avanti, nei mesi primaverili ed estivi, una massiccia campagna antilarvale sul tutto il territorio comunale, che previene e abbatte fortemente il rischio di proliferazione dei virus tramessi dalle zanzare.
Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Camaiore
<< Indietro