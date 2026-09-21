Dogana a due ruote: gara di abilità per i giovanissimi con Kristian Sbaragli

Imparare a sviluppare le capacità necessarie per la guida e la padronanza della bicicletta in ogni situazione. E’ questo l’obiettivo della III Prova di Abilità – VI Dogana Cup, che si svolgerà giovedì 24 settembre, alle ore 17.30, nella frazione di Dogana (via Otto Marzo, Castelfiorentino). L’iniziativa, promossa dalla Società Ciclistica Castelfiorentino in collaborazione con il locale Circolo Arci e con il patrocinio del Comune, è rivolta ai giovanissimi di età dai 5 ai 12 anni, che si contenderanno le prove, disputate in base alle diverse categorie (da G0 a G6, definite appunto in base all’età), lungo un circuito di circa 150 metri.

Attesi circa cento partecipanti, mentre alla manifestazione sarà sicuramente presente, in rappresentanza della Società Ciclistica, anche Kristian Sbaragli, consigliere della società e stimato ex professionista di Castelfiorentino

Gli atleti “in erba” saranno impegnati praticamente in una sorta di “gimcana”, lungo la quale saranno disseminati ostacoli di vario tipo, dovranno effettuare slalom con birilli, superare pedane, raccogliere oggetti in corsa e così via. Ogni partecipante avrà a disposizione due prove, e la migliore sarà considerata valida per la classifica finale.

Le gare di abilità sono tra le attività più importanti per i giovani ciclisti e richiedono doti di equilibrio, agilità e capacità di manovra. Esse costituiscono una sorta di “addestramento” per chi desidera praticare questa disciplina sportiva, ma può rappresentare altresì un valido esercizio per chiunque sia appassionato (o aspirante tale) a utilizzare questo veicolo nella normale vita quotidiana

“Siamo felici di concedere il nostro patrocinio a questa bella iniziativa – sottolinea l’Assessore allo Sport, Gianluca D’Alessio – che va nella direzione di sostenere e promuovere una disciplina sportiva che negli ultimi anni ci ha regalato enormi soddisfazioni, grazie a professionisti come Kristian Sbaragli, Alberto Bettiol, e per quanto riguarda le donne Irene Puccioni, oggi stimata giornalista, nel solco di una tradizione consolidata e una passione diffusa a tutti i livelli, dai giovanissimi agli adulti. Ringrazio in particolare Kristian, per il suo impegno nella Società Ciclistica di Castelfiorentino, che sta portando un contributo davvero importante anche sul versante dell’organizzazione di queste iniziative”

La III Prova di Abilità – VI Dogana Cup fa parte di un progetto più ampio di livello regionale e rappresenta il terzo appuntamento, dopo quelli che si sono svolti a Siena e a Santa Croce sull’Arno

Fonte: Comune di Castelfiorentino

Notizie correlate