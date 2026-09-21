EcoPark, la Fondazione Dopo di Noi si aggiudica il settore a uso bar e ristorazione

Con l'aggiudicazione provvisoria degli ultimi due lotti, l'EcoPark di Ponte a Elsa ha trovato dei gestori in ogni sua parte. È stato pubblicato l'atto che aggiudica il settore da destinarsi a uso bar e punto ristoro, dopo l'ultimo bando lanciato nell'estate dal Comune.

Sarà la Fondazione Dopo di Noi ETS a gestire i locali, dopo che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati al momento della partecipazione al bando.

Nei prossimi giorni saranno poi sottoscritti i contratti da cui potrà partire la gestione dei nuovi locali. Gli altri enti che si sono aggiudicati i lotti messi a bando sono la Misericordia di Empoli per attività socio-sanitarie e la Fondazione MITA per la formazione professionalizzante. Da tempo occupati invece i lotti destinati all'Urp di Prossimità, aperto ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 13, al Punto Prestito Bibliotecario, aperto il mercoledì dalle 16 alle 19, e allo Spazio Giovani.

La Fondazione Dopo di Noi nasce nel 2004 con lo scopo di dare una risposta alle preoccupazione dei genitori dei figli con disabilità, per un progetto di vita che si sviluppi al momento della scomparsa dei genitori. In questi anni, la Fondazione ha realizzato con l'aiuto delle istituzioni appartamenti dove si sperimenta la vita autonoma, l'emancipazione dalla famiglia e la piena realizzazione. Al momento sono presenti luoghi ormai storici come Casa Arrighi e Casa Pontorme a Empoli dove queste esperienze sono realtà consolidate.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa