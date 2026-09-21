A Vinci si presenta il libro su Enzo Tortora di Cristian De Carlo

Venerdì 25 settembre, al Circolo Arci di Toiano (Vinci), l'associazione Circolo Poeti e Scrittori organizza, alle ore 18, la presentazione del libro 'Enzo Tortora – un uomo, un personaggio' di Cristian De Carlo.

A presentare l’evento e a intervistare l'autore sarà Valeria Prosperi. Saranno presenti, oltre all'autore, anche l'editrice di Ibiskos Ulivieri, Alessandra Ulivieri, e Giancarlo Faenzi, ex sindaco di Vinci.

Nel corso dell’incontro verranno letti alcuni passi del libro, a cura di Gisella Lanini.

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