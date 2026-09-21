Festival Dialogando, il programma della prima serata alla Cooperativa Colori

Prende il via l’evento "Dialogando" nella cornice del giardino della Cooperativa Colori, in Via Barzino 1 ad Empoli. La serata d'apertura, in programma per il 1° ottobre, offrirà un ricco calendario di appuntamenti dedicati al confronto, alla cultura, all'inclusione sociale e all'intrattenimento.

Il programma si aprirà alle 18:00 con l’inaugurazione del Saloncino della struttura di Via Barzino, restaurato grazie al contributo dell'associazione Vorrei Prendere il Treno. Per l'occasione sarà allestita la mostra "La potenzialità dei pesci fuor d’acqua" del Centro Diurno Arco in Cielo.

A seguire si terrà la presentazione del libro "Il silenzio dell’Angelo" di Antonio Giordano (La Conchiglia di Santiago Editore). All'incontro interverranno l'autore insieme a Stefano Mezzetti, Presidente della Cooperativa Colori, e Veronica Bagni, Direttrice di Casa di Ventignano. Il volume racconta la storia intensa ed emozionante di una famiglia alle prese con la diagnosi di autismo del proprio figlio, ponendo chi ascolta di fronte a una realtà complessa e toccante. L'opera sostituisce il libro precedentemente annunciato, "Benedetta e Niccolò", non più in programma per motivi organizzativi.

Alle 20:00 spazio alla convivialità con l'apericena curata dal laboratorio "Oggi cucino io!", accompagnata dal gelato "Gelaut" della Cooperativa La Pietra d’Angolo e dai cocktail alla spina di Cinquino Draft.

La serata proseguirà alle 21:30 con il concerto dal vivo dei Little Italy. Per tutta la durata dell'evento saranno inoltre visitabili la mostra d'arte di Diana Bagnoli (RSA Chiassatelle) e l'esposizione dell'artigianato realizzato dai servizi della cooperativa.

Informazioni e prenotazioni: per dettagli sui costi dell'apericena e per prenotare è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 345 0115686.

Fonte: Cooperativa Colori

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