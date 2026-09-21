Getta a terra la cocaina quando vede i carabinieri, arrestato

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Il 18 settembre i carabinieri di Firenze hanno arrestato un 24enne senza fissa dimora con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In via Aretina hanno notato il giovane che, alla vista della pattuglia, ha tentato di fuggire gettando a terra un involucro di carta. Il 24enne è stato bloccato, l'involucro aveva all'interno 4 dosi di cocaina per un peso complessivo di 3 grammi.

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare e sequestrare anche la somma contante di 70 euro, ritenuta verosimile provento dell'attività di spaccio. Dopo il rinvenimento della droga e del denaro, l'uomo è stato arrestato.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
21 Settembre 2026

Tentato furto in un asilo di Firenze, in manette due ventenni

Due giovani hanno tentato il furto in un asilo alla periferia di Firenze e sono stati arrestati. Un 27enne e un 25enne, entrambi senza fissa dimora, sono finiti nel mirino [...]

Firenze
Cronaca
20 Settembre 2026

Incendio in un accampamento sotto il Viadotto dell'Indiano

Incendio questa mattina a Firenze in un accampamento utilizzato da persone senza fissa dimora sotto la rampa di uscita del Viadotto dell’Indiano, all’altezza di via Pistoiese. L’intervento dei vigili del [...]

Firenze
Cronaca
18 Settembre 2026

Incidente sul Viadotto dell'Indiano, si ribalta mezzo dei vigili del fuoco: sei feriti

Incidente questa mattina, intorno alle 10.35, a Firenze, sul Viadotto dell'Indiano, nei pressi della rampa d'accesso alla Fi-Pi-Li. A rimanere coinvolta è stata una squadra dei vigili del fuoco del [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina