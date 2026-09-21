Getta a terra la cocaina quando vede i carabinieri, arrestato

Il 18 settembre i carabinieri di Firenze hanno arrestato un 24enne senza fissa dimora con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In via Aretina hanno notato il giovane che, alla vista della pattuglia, ha tentato di fuggire gettando a terra un involucro di carta. Il 24enne è stato bloccato, l'involucro aveva all'interno 4 dosi di cocaina per un peso complessivo di 3 grammi.

La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare e sequestrare anche la somma contante di 70 euro, ritenuta verosimile provento dell'attività di spaccio. Dopo il rinvenimento della droga e del denaro, l'uomo è stato arrestato.

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