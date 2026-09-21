Giovane aggredito da 5 minorenni in centro Arezzo: indagano i carabinieri

Un giovane di 23 anni è stato aggredito nel pomeriggio di domenica 20 novembre in piazza Sant'Agostino, nel centro di Arezzo. Secondo le prime testimonianze, a colpirlo sarebbe stato un gruppo composto da quattro o cinque adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 15 anni. Il giovane è stato soccorso dagli operatori della Misericordia di Arezzo e trasportato all'ospedale San Donato. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Arezzo, arrivati con due pattuglie. Il 23enne, dimesso con un trauma cranico e un trauma toracico, presenterà una denuncia-querela.

L'aggressione si è verificata intorno alle 17.30, in una zona particolarmente frequentata. Il 23enne, che si trovava da solo e indossava le cuffie mentre ascoltava musica, sarebbe stato avvicinato dal gruppo. Dopo alcune provocazioni verbali, la situazione sarebbe rapidamente degenerata: il giovane sarebbe stato circondato e colpito con schiaffi, pugni, calci e spintoni. Alcuni presenti si sarebbero accorti dell'aggressione e sarebbero intervenuti per allontanare i ragazzi e chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine.

All'arrivo dei carabinieri, del gruppo di minori non c'era più traccia. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili.

L'episodio è avvenuto a distanza di poche sere da un'altra rissa nella stessa piazza, verificatasi tra venerdì e sabato scorso. Secondo quanto riferito, la rissa avrebbe coinvolto alcune persone straniere e provocato dei ferimenti. Anche in quel caso era stato necessario l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine.