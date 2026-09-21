San Miniato, riparte il 'Gruppo Genitori' del Consultorio Consultorio Familiare Diocesano

Sempre più spesso i genitori si trovano a vivere in maniera conflittuale la difficile gestione delle problematiche dei figli, specifiche delle rispettive tappe evolutive.

Dopo la positiva esperienza della prima edizione conclusasi lo scorso anno, il Consultorio Familiare Diocesano “A. Giani”, nelle sue finalità di aiuto alla famiglia, di sostegno ai compiti e alle responsabilità educative dei genitori, ripropone il “Gruppo Genitori”, un percorso appositamente pensato per sostenere i genitori, accompagnarli nella crescita dei figli e nella comprensione del loro complesso mondo interiore.

Di cosa si tratta

Il Gruppo Genitori è un percorso specifico per genitori, con figli di ogni fascia d’età, che desiderano, attraverso il confronto con il gruppo di pari e la stretta supervisione di esperti, migliorare e potenziare la relazione con i propri figli.

Nel gruppo sarà possibile affrontare ed approfondire argomenti di interesse, ma soprattutto condividere, senza giudizio, le fatiche e le difficoltà che ogni genitore incontra nel proprio compito educativo. Il dialogo ed il confronto con altri genitori risulta spesso di grande aiuto per affrontare problemi ed acquisire conoscenze, soprattutto emotive, per migliorare la relazione con i propri figli.

Il percorso si compone di circa 8 incontri e sarà guidato dalla dott.ssa Monica Ferri, psicoterapeuta e psicoanalista esperta nella conduzioni di gruppi la quale si avvarrà, a seconda dell’argomento trattato, di altri esperti dell’equipe del Consultorio.

Quando e dove si svolge

Il percorso si terrà presso la sede del Consultorio, in via Vittime del Duomo, 4 a San Miniato (Pi) e prenderà avvio una volta raggiunto il numero minimo di iscrizioni, fino ad un massimo di 12 partecipanti. Il calendario degli incontri verrà definito nel primo incontro.

Come iscriversi

Per partecipare al percorso è necessario effettuare la pre-iscrizione, compilando il modulo online sul sito del consultorio: https://consultorio.diocesisanminiato.it (sezione NEWS) L’iscrizione si intende perfezionata con il versamento di un modico contributo di partecipazione di E. 50,00 per l’intero percorso (sia che partecipi il singolo genitore o la coppia) da versare su Iban del

Consultorio: IT71O0623071150000046589463

Per ulteriori informazioni: whatsapp al n. 328.1575989 – email: consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it

Fonte: Consultorio Familiare "Alberto Giani" Diocesi di San Miniato