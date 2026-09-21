Il Consiglio regionale premia Massimiliano Alvini e Renzo Castagnini  

Sono 80 i chilometri che separano Fucecchio da Reggello e da lì è partita l’avventura di Massimiliano Alvini e Renzo Castagnini, uniti dalla passione per il calcio e le origini toscane. Una carriera che li ha visti, insieme, raggiungere con il Frosinone una prestigiosa promozione in serie A. Per questo l’Assemblea legislativa toscana gli ha voluto consegnare una targa lunedì 21 settembre nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso. “Il Consiglio regionale – ha letto nelle motivazioni la presidente Stefania Saccardi – vi conferisce la presente onorificenza quale riconoscimento per la prestigiosa carriera professionale e per il significativo risultato sportivo conseguito alla guida del Frosinone Calcio, culminato con la promozione in Serie A, che ha dato lustro alle loro terre d'origine e all'intera Toscana”.

“Due percorsi diversi - ha proseguito -, ma accomunati dalla passione per il calcio, dalla professionalità e dalla capacità di costruire nel tempo la propria affermazione attraverso competenza, impegno e perseveranza. Alvini e Castagnini rappresentano, ciascuno nel proprio ruolo, un esempio di professionalità, dedizione e perseveranza. Le loro storie testimoniano come la passione, accompagnata dal lavoro, dalla competenza e dalla capacità di affrontare le difficoltà, possa condurre a risultati di assoluto rilievo. Le loro origini toscane, Fucecchio per Alvini e Reggello per Castagnini, conferiscono un ulteriore significato al riconoscimento: attraverso il loro percorso professionale e il prestigioso traguardo raggiunto, hanno portato con sé i valori e l'identità delle comunità dalle quali provengono, contribuendo a dare lustro alla Toscana nel panorama sportivo nazionale”.

Ha partecipato alla cerimonia il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha proposto all’Ufficio di presidenza il riconoscimento: “Massimiliano Alvini e Renzo Castagnini stanno portando in alto il nome della Toscana nel calcio nazionale. Lo stanno facendo con competenza, programmazione, bel gioco e una grande attenzione alla crescita dei giovani. Il Frosinone è oggi una delle realtà più interessanti del nostro calcio proprio perché ha saputo costruire un progetto serio, capace di investire sui talenti e di valorizzarli. Lo dimostra anche il rendimento del giovane portiere che nell’ultima partita contro il Como ha confermato qualità e personalità da grande livello”.

“Dietro questi risultati - ha proseguito - c’è il lavoro di una squadra, dentro e fuori dal campo: da una parte la guida tecnica di Alvini, dall’altra la capacità di Castagnini di costruire e programmare, insieme a tutto lo staff e alla società. È un modello fatto di idee, competenza e investimenti, ma anche di un calcio bello da vedere. Per questo faccio i miei complimenti a entrambi e a tutto il Frosinone per i risultati che stanno ottenendo”.

Soddisfatto ed emozionato l’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini: “Sono onorato e grato di ricevere un premio che giro anche alla mia squadra, ai miei collaboratori e alla società. Un riconoscimento per la squadra, per quello che ha fatto e vogliamo continuare a fare anche in serie A. Io sono di Fucecchio e quindi la nostra toscanità, la nostra Regione che è la più bella d'Italia, cerchiamo di portarla con onore in giro per l'Italia. Per Frosinone raggiungere la salvezza dopo quattro volte, rappresenterebbe veramente il coronamento di un percorso fantastico che darebbe modo poi alla nuova proprietà americana di investire per fare qualche cosa di importante”.

La dichiarazione di Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone Calcio

La dichiarazione di Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone Calcio

Per il direttore sportivo Renzo Castagnini è sbagliato parlare di miracolo sportivo: “È un anno e mezzo che stiamo lavorando con il mister a questo progetto, in una società seria, adesso ancora più forte con l'arrivo del fondo americano Clara Vista. Stiamo andando avanti bene, facendo un lavoro serio avendo la possibilità di farlo soprattutto oggi che non è facile, però effettivamente stiamo facendo bene, forse anche al di là di quello che noi pensavamo. Perché bisogna essere onesti, sappiamo che ci aspetta un percorso difficile e complicato. La serie B l’abbiamo fatta benissimo, abbiamo cominciato bene la serie A, però sappiamo che la montagna da scalare è molto alta e ripida”.

Sono intervenuti alla cerimonia il consigliere regionale Francesco Casini, il sindaco di Reggello Piero Giunti e il vicesindaco con delega allo Sport di Fucecchio Fabio Gargani.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale