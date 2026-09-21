Il Prefetto di Prato ha ricevuto il Console Generale degli Stati Uniti d'America

Il Prefetto di Prato, Michela La Iacona, ha ricevuto questa mattina il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Dott. Joseph Tordella, accompagnato dal consigliere politico-economico, dott. Michele Comelli. Il cordiale incontro, che si inserisce nel quadro dello storico legame di amicizia e della tradizionale collaborazione istituzionale tra i due Paesi, ha rappresentato un'importante occasione per un confronto su diversi temi di comune interesse, con particolare attenzione alle specificità del territorio pratese.

Il Prefetto ha espresso parole di apprezzamento per la visita, sottolineando come il dialogo tra istituzioni costituisca un importante strumento per la conoscenza reciproca e per la costruzione di ulteriori occasioni di cooperazione. Al termine della visita, al momento del rituale scambio di doni, il Prefetto ha consegnato al Console un omaggio istituzionale quale ricordo di Prato.

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