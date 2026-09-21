La Via Francigena da San Miniato a Gambassi Terme. Giani: "Percorso della memoria"

Si è svolta ieri, lungo un percorso di circa di circa 26 chilometri con partenza da Piazza del Seminario a San Miniato, in provincia di Pisa, fino a Gambassi Terme in provincia di Firenze, la manifestazione di corsa e camminata lungo l’itinerario della Via Francigena che attraversa i territori di Castelfiorentino e Montaione, organizzata per ricordare Massimo Tedeschi, fondatore e presidente dell’Associazione Europea delle Vie Francigene

Un tragitto rimasto praticamente identico a quello percorso 1.100 anni fa da Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, e che si snoda in prossimità delle Pievi dei Santi Pietro e Paolo a Coiano e Santa Maria a Chianni e vicino alla Torre di Federico II di Svevia e prosegue accanto ai Tabernacoli della Madonna della Tosse e della Visitazione, che un tempo custodivano affreschi di Benozzo Gozzoli, oggi esposti nel museo Benozzo Gozzoli nel centro storico di Castelfiorentino, fino al Convento Francescano di Sacro Monte a San Vivaldo e al campanile, circondato dalle cinte murarie di Montaione.

“Un percorso della memoria – nelle parole del presidente della Regione Giani – che restituisce a figura intera tutto il rilievo che la Toscana assume nella sua ricchezza di testimonianze storiche ed artistiche ed il profondo significato che il paesaggio riveste nel definire l’identità umana e civile di un territorio e delle comunità che lo abitano. Fatta per essere percorsa da visitatori e non turisti frettolosi, la Via Francigena è un’esperienza che riassume tutte la nostra tradizione di italiani ed europei capaci di vivere il passato nella modernità del presente”.

“Un viaggio a ritroso nel tempo – aggiunge Alessio Spinelli, consigliere del presidente Giani per il Terzo Settore e le Pro Loco - lungo il cammino dei pellegrini che si recavano a Roma dal Santo Padre. Lungo la Via Francigena è la natura che definisce meglio di ogni altro elemento il profondo significato di un itinerario da percorrere con gli occhi e con l’anima, per lasciarsi sorprendere da un’atmosfera unica”

“Parliamo di un cammino – conclude Francesco Ferreri, presidente dell'Associazione europea Via Francigena – che può essere inteso come metafora della vita. Il passato resta alle spalle, rimane nei metri percorsi e in un futuro da raggiungere nella meta che sta dinnanzi a te. Centimetro dopo centimetro, ogni metro guadagnato è il tuo, in quei passi che restituiscono molto più della fatica spesa a percorrerli”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate