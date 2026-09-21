Orgoglio toscano in tv, Le Pappardelle escono da "Reazione a Catena" a testa alta

Ogni sera in tv per oltre un mese e mezzo hanno indovinato parole, completato frasi e raggiunto il gioco finale superando per ben 48 puntate tutti gli sfidanti. Dopo un'estate da campionesse a Reazione a Catena finisce l'avventura de Le Pappardelle, il trio composto dalle fiorentine Carolina, Francesca e Maria Giulia: le tre amiche e concorrenti, del quartiere Isolotto, chiudono una partecipazione da record al programma in onda su Rai 1 condotto da Pino Insegno.

"Ricordo di questi giorni rimarrà nei nostri cuori"

Dal 3 agosto scorso hanno tenuto ben saldo lo scettro, aggiudicandosi sempre un numero maggiore di parole indovinate all'Intesa Vincente, accedendo così all'Ultima Catena. Fino alla puntata del 20 settembre, quando il trio toscano è stato battuto dal trio pugliese de Le Nonno Rock. Una corsa terminata, che ha fatto giocare gli italiani prima di cena e molti fiorentini, puntuali con la tv sintonizzata per tifare le concittadine. Oltre 260mila euro il montepremi accumulato da Carolina, Francesca e Maria Giulia, che a conclusione del loro percorso hanno scritto un post sulla propria pagina Instagram accompagnato da una foto con Pino Insegno. "Ci sarà un giorno, ed è questo il giorno. Purtroppo la nostra esperienza finisce oggi e non ci sono molte parole per descrivere come ci sentiamo. Tutte le parentesi della vita finiscono, anche le più belle, ma siamo sicure che il ricordo di questi giorni rimarrà per sempre nei nostri cuori e si aggiungerà a una lunga serie di esperienze che raccontano la storia di tre amiche, prima ancora che di tre concorrenti".

I ringraziamenti de Le Pappardelle

Foto da Instagram Le Pappardelle

Il post prosegue con una serie di ringraziamenti, che iniziano con "tutte le persone che ci hanno supportato, da vicino e da lontano e le squadre che abbiamo conosciuto durante il programma. La nostra esperienza non sarebbe stata la stessa senza tutti voi". Poi una dedica al conduttore: "Un ringraziamento lo vogliamo fare a Pino Insegno, che ci ha accompagnato in un mondo totalmente lontano dalla nostra quotidianità. La sua accoglienza ci ha permesso di sentirci a casa ogni giorno, ed è questa accoglienza che, secondo noi, lo rende prima che un grande professionista una persona speciale. Grazie a tutti di aver fatto parte di questo lungo viaggio".

Lungo applauso finale

Un lungo applauso ed una standing ovation in studio ha accompagnato l'uscita de Le Pappardelle, sorpassate all'Intesa Vincente da Le Nonno Rock, le nuove campionesse. Anche in onda le giovani, con un po' di emozione, hanno ringraziato "a casa tutte le nostre famiglie, amici che ci hanno supportato tantissimo, tutto il nostro quartiere, tutto lo staff di Reazione a Catena che ci ha fatto sentire a casa fin dal primo giorno".

Già nel 2023 la squadra fiorentina partecipò al gioco per una sola puntata con il nome le Frangette, ripresentandosi poi in questa stagione come Le Pappardelle, in omaggio proprio alla pasta toscana, come hanno raccontato al programma. Le tre amiche d'infanzia, che coltivano in comune la passione per il teatro, nelle settimane scorse avevano ricevuto il tifo anche della sindaca Sara Funaro: "Continuate così, parola dopo parola" aveva scritto la prima cittadina il 28 agosto in un post dedicato alla squadra. "E quando tornerete da questa avventura sarà un piacere accogliervi a Palazzo Vecchio per festeggiare insieme i vostri risultati".

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