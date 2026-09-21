Rimane stabile la mobilità sostenibile a Firenze: con 447 passaggi di biciclette, e-bike e monopattini registrati da Legambiente

Sono stati 447 i passaggi totali registrati a Firenze nei due punti monitorati da Legambiente Toscana durante la tappa fiorentina del Giretto d’Italia. L’iniziativa ha avuto luogo venerdì 18 settembre nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. A Firenze sono stati due i check point dove è stato monitorato il passaggio di bici, e-bike e monopattini, per conoscere e promuovere la mobilità sostenibile in città.

I punti monitorati a Firenze sono stati Piazza Ferrucci e Piazza della Libertà, tra le ore 8 e 9 della mattina del 18 settembre, quando i volontari e le volontarie di Legambiente hanno preso nota dei passaggi di bici, e-bike e monopattini. A Firenze era in corso un’allerta meteo con codice giallo durante la giornata, che non ha comunque scoraggiato la mobilità sostenibile in città. Nella postazione Piazza Ferrucci sono transitate 151 biciclette e 94 monopattini e bici elettriche. Nell’altra postazione, quella di Piazza della Libertà, i dati sono stati simili con 154 passaggi in bicicletta e 48 con monopattini e bici elettriche.

“Si conferma come lo scorso anno che la mobilità attiva a Firenze è in crescita, tante persone si recano a lavoro o nei luoghi di studio o accompagnano i figli a scuola con bici, e-bike, monopattini, con tempi di percorrenza spesso nettamente inferiori a quelli dell'automobile,” dichiara Lorenzo Cecchi, responsabile mobilità sostenibile Legambiente Toscana. “Si smentisce ancora una volta la narrazione strumentale per cui le piste ciclabili sarebbero poco utilizzate: i transiti sono moltissimi e non solo nell'ora di punta, e come dimostrano anche i dati dei contabici installati dall'amministrazione, via via che la rete ciclabile viene estesa e completata i dati di utilizzazione crescono in modo evidente.”

Secondo dati del Piano Generale del Traffico Urbano 2026 del Comune di Firenze pubblicati a luglio, il 46% degli spostamenti in auto o moto copre distanze inferiori ai due chilometri, una distanza che si percorre in bici in circa sette minuti, in modo pressoché indipendente dal traffico che vincola, invece, le automobili.

Il Giretto d’Italia è una proposta indirizzata ai comuni italiani, ai Mobility Manager di enti e imprese, alle associazioni e alla cittadinanza interessata. Il Giretto è una gara tra città tesa a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e/o casa-scuola effettuati in bici, con l’utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica (monopattini elettrici, monowheel, E-bike, motorini elettrici, hoverboard, segway). Nei prossimi giorni verrà reso noto chi sarà la città vincitrice a livello nazionale della sfida, ossia la città che totalizzerà, nel periodo di monitoraggio, il maggior numero di spostamenti, e quindi di passaggi, effettuati con mezzi di mobilità sostenibile.

Fonte: Legambiente Toscana - Ufficio Stampa

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