A Montespertoli nasce il Centro Studi di Spiritualità Laica Castiglioni

Il 26 Settembre 2026, alle ore 17 verrà inaugurato a Montespertoli presso la Chiesa di San Michele Arcangelo il Centro Studi di Spiritualità Laica Castiglioni. Il Centro si propone di mettere in dialogo filosofia, scienza, storia, psicologia, antropologia, arte, letteratura e tradizioni spirituali, nella convinzione che la ricerca di senso sia una dimensione fondamentale dell’esperienza umana che appartiene a tutti, al di là della fede.

A patrocinare i lavori, il Cav. Paolo Nocentini, imprenditore fiorentino e Presidente di Savino Del Bene che da sempre a una vita pragmatica dedicata al lavoro, unisce la sensibilità dello spirito, e la voglia di restituire e tornare al territorio. Da questa volontà, e dalla collaborazione con lo storico Marco Francalanci, nasce il progetto del Centro: “Non so se sia qualcosa che riguarda solo me, o un bisogno collettivo. Forse sono gli anni che passano, ma quando si è giovani, si lascia la vita scorrere come se fosse infinita”, dice Nocentini. “Poi subentra l’esperienza, e il rendersi conto che c’è una certa spiritualità innata dell’uomo. Le religioni sono la risposta a questa spiritualità “latente” dell’umanità, che però è la base fondamentale ed è la spinta iniziale che mette in moto tutto. Io voglio offrire un posto dove indagare da dove nasce questo bisogno.”. Da qui, un luogo di riflessione sui grandi interrogativi che accompagnano l’esistenza dell'uomo.

Nel primo incontro, dal titolo "Da Firenze all’Himalaya. Tiziano Terzani, giornalista e guida spirituale", l’autrice e filosofa Gloria Germani esplora il pensiero di Terzani attraverso il racconto della sua vita e del suo impegno giornalistico, soffermandosi sulla svolta spirituale che, nel corso del tempo, lo ha portato ad avvicinarsi a una visione non materialista dell’esistenza, in dialogo con la saggezza orientale.

La partecipazione è previa iscrizione tramite e-mail all’indirizzo: info@centrostudicastiglioni.it

Fonte: Centro Studi di Spiritualità Laica Castiglioni

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