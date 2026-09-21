Passo indietro dell’Use Rosa Scotti in amichevole

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Passo indietro dell’Use Rosa Scotti nella seconda amichevole nel giro di sette giorni contro Umbertide. Al pala Sammontana la squadra, in campo dopo una settimana di lavoro, non è apparsa brillante come in Umbria e, al di là del risultato finale, non ha soddisfatto coach Alessio Cioni.
“Prima della partita abbiamo lavorato su cose nuove che evidentemente devono ancora essere assimilate – spiega – come le ragazze ben sanno possiamo e dobbiamo fare meglio per farci trovare pronte all’esordio di un campionato che sarà difficile. Ora studieremo anche a video la partita e gli errori che abbiamo fatto per non ripeterli, proseguendo così nel nostro programma di lavoro che sabato prossimo ci vedrà chiudere il ciclo di amichevoli sul campo di Matelica”.

Il tabellino:
Vente 9, Colognesi 5, Rylichova 11, Ianezic 7, Casini 2, Ruffini 2, Antonini 6, Gatti 8, Del Piano 4, Salvetti, Corsi. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Parziali: 22-15, 12-21, 10-13, 10-9

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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