PhD Graduation Day 2026, lezione di Telmo Pievani all'Università di Siena

Giovedì 24 settembre 2026 l’Università di Siena celebrerà il “PhD Graduation Day”, la cerimonia dedicata alle dottoresse e ai dottori di ricerca dell’Ateneo che hanno conseguito il titolo nell’ultimo anno accademico. Sono 53 le neo-dottoresse e neo-dottori iscritti all’evento.

Ospite della giornata sarà il professor Telmo Pievani, evoluzionista, filosofo della scienza e divulgatore scientifico.

La giornata si aprirà con una lezione di Pievani, alle ore 11.00 nell’Aula Magna del palazzo Rettorato (Banchi di Sotto 55, Siena). La conferenza, dal titolo “The Unexpected in Science: A Theory of Serendipity”, è rivolta alle dottorande e ai dottorandi dell’Ateneo ed è aperta a tutti gli interessati.

Alle ore 15.00, sempre nell’Aula Magna del Rettorato, si terrà la cerimonia del PhD Graduation Day, momento di festa e celebrazione per le dottoresse e i dottori di ricerca dell’Università di Siena. L’incontro sarà introdotto dai saluti del Rettore Roberto Di Pietra, seguiti dall’intervento del Delegato ai Dottorati di Ricerca, professor Andrea Garulli.

Sono inoltre previsti gli interventi di Maria Cuomo, dottoressa in Biotecnologie Mediche, del dottor Filippo Reggiani, HR Manager Bonfiglioli Riduttori S.p.a. e del dottor Pierluigi Catastini, CEO Investivity.

Le conclusioni saranno affidate al professor Telmo Pievani. L’evento si concluderà con la consegna di un ricordo della cerimonia alle dottoresse e ai dottori di ricerca partecipanti.

Telmo Pievani

Nominato Distinguished Professor presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell'Università di Milano (dal 1° ottobre 2026), dopo aver insegnato presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova dal 2012 al 2026, il professor Pievani è stato Visiting Scientist presso l'American Museum of Natural History di New York dal 2023 al 2026. Dal 2017 al 2019 è stato Presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica, primo filosofo della scienza a ricoprire questa carica.

Autore di 395 pubblicazioni, tradotte in oltre 10 lingue, i suoi libri più recenti sono: Imperfezione (Cortina, 2019); Finitudine (Cortina, 2020); Serendipità (Cortina, 2021); Tutti i mondi possibili. Un'apologia della molteplicità (Cortina, 2024); Uniti per la vita (Il Mulino, 2025, con M. Casiraghi). Il suo editore in lingua inglese è The MIT Press.

Membro di importanti società scientifiche e dei comitati editoriali di riviste internazionali, presiede il Comitato Scientifico di BergamoScienza ed è direttore responsabile dei portali multimediali Lucy sui Mondi e Pikaia. Vincitore di 19 premi, è anche autore di libri per bambini e di progetti teatrali e musicali sull'evoluzione con la Banda Osiris, il collettivo Deproducers, Gianni Maroccolo e Marco Paolini. È editorialista per Il Corriere della Sera e per le riviste Le Scienze e Micromega."

Fonte: Università di Siena