Ponte Calcinaia, due milioni dalla Regione

Attualità Calcinaia
Condividi su:
Leggi su mobile

Il contributo straordinario sarà erogato in tre anni: 300.000 euro per l’anno 2026, 1.500.000 per l’anno 2027 e 200.000 per l’anno 2028

Grazie ad un contributo regionale straordinario di 2 milioni di euro sarà risanato il ponte sull’Arno di via Papa Giovanni XXIII, nel Comune di Calcinaia (Pi). La decisione è stata presa dalla Giunta regionale toscana nel corso della sua seduta odierna.

“Questo contributo straordinario per il recupero e risanamento del ponte sull’Arno a Calcinaia è la dimostrazione concreta di cosa significhi, per noi, Toscana Diffusa – ha detto il presidente della rEgione Eugenio Giani – La Regione è vicina ai piccoli comuni, che custodiscono l'identità più vera del nostro territorio. Sosteniamo, anche economicamente, la tutela del nostro patrimonio e la funzionalità di infrastrutture che influiscono sulla qualità della vita dei cittadini”.

Il contributo straordinario sarà erogato in tre anni: 300.000 euro per l’anno 2026, 1.500.000 per l’anno 2027 e 200.000 per l’anno 2028.

Il risanamento sarà conservativo ed a breve verrà sottoscritto un Accordo con il Comune per disciplinare le modalità di erogazione e rendicontazione.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Bientina
Attualità
7 Settembre 2026

Firmato il nuovo Patto di Comunità Educante della Valdera, un impegno corale per il futuro dei giovani del territorio

Si è svolto lunedì 7 settembre presso la sede dell'Unione Valdera, in Via Brigate Partigiane n. 4 a Pontedera, l'incontro finalizzato alla sottoscrizione del nuovo Patto di Comunità Educante della [...]

Toscana
Attualità
31 Agosto 2026

Sciopero dell'RSU di Geofor per lunedì 7 settembre

Lunedì 7 settembre 2026, l’RSU di Geofor ha proclamato uno sciopero per l’intera giornata. In ragione di ciò, l’Azienda invita cortesemente l’utenza ad esporre regolarmente i rifiuti secondo il calendario [...]

Calcinaia
Attualità
14 Luglio 2026

Lavori su Ponte della Botte: chiuso al traffico dal 18 al 20 luglio

La Provincia di Pisa comunica che, con Ordinanza Dirigenziale n. 152 del 10/07/2026, la SP 1 "della Botte" sarà chiusa completamente al traffico, veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra [...]



Tutte le notizie di Calcinaia

<< Indietro

torna a inizio pagina