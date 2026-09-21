Puliamo il Mondo, il calendario di appuntamenti a Empoli

L'iniziativa Puliamo il Mondo a Empoli, in collaborazione con Legambiente, sta per entrare nella settimana più ricca di eventi, iniziando proprio da oggi, lunedì 21 settembre.

In municipio, nella sala Carmignani, questa mattina si tiene il primo incontro formativo aperto a volontarie, volontari, socie e soci di Legambiente assieme a Giulia Trotti, componente di Legambiente Toscana.

Saranno affrontati tanti temi, in relazione agli eventi con le scuole che saranno realizzati in settimana: rifiuti, raccolta differenziata, le 4 R (ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare), la storia e le iniziativa di Puliamo il Mondo, gli obiettivi dell'Agenda 2030, il ruolo di cittadini, associazioni e amministrazione, e molto altro ancora.

L'evento sarà propedeutico per l'appuntamento vero e proprio di raccolta dei rifiuti di venerdì 25 settembre con studentesse e studenti delle classi V della primaria e delle classi I della secondaria di primo grado. Partenza alle 8.20 con il saluto di benvenuto ai volontari in Sala del Consiglio a Empoli: saranno presenti le assessore Laura Mannucci e Maria Grazia Pasqualetti, delegate alla Transizione Ecologica e Qualità della Vita e alla Scuola, assieme a Luca Gambacciani, vice presidente del circolo Legambiente Empolese Valdelsa.

A seguire l'arrivo dei volontari alle scuole e l'inizio della raccolta dei rifiuti presso le scuole aderenti all'iniziativa a partire dalle 9.45.

L'indomani, sabato 26 settembre, Puliamo il Mondo incontra i cittadini volontari, con la preziosa collaborazione del progetto DesTEENazione EEV, che continuerà a svolgere attività ambientale con le ragazze e i ragazzi del territorio.

Alle 15.45 il ritrovo è fissato in piazza Don Minzoni con raccolta dei rifiuti lungo il percorso che porterà a piazza Toscanini, passando da via XI Febbraio, via Bellini e via XX Settembre.

Saranno annunciati successivamente anche gli appuntamenti di pulizia del territorio assieme alle aziende che hanno risposto all'appello lanciato dal Comune di Empoli.

LE DICHIARAZIONI - Così afferma l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci: "Sono molto contenta che anche quest'anno ci sia stata una grande partecipazione con le scuole, e che ci sia stata la collaborazione di DesTEENazione perché è giusto e doverosa la sinergia con chi svolge bei progetti sul territorio. Auspico un'ampia partecipazione il prossimo 26 settembre perché ritengo che la cittadinanza deve essere sensibilizzata sul pericolo dei rifiuti, specialmente delle microplastiche che poi finiscono in mare e causano inquinamento diffuso e irreversibile. Ringrazio come sempre Legambiente e il Servizio Ambiente del Comune per l'impegno che mettono per rinnovare Puliamo il Mondo".

COS'È PULIAMO IL MONDO - Puliamo il mondo, l'edizione italiana di Clean up the World, è il più grande appuntamento di volontariato ambientale dal 1993 ad oggi. In Italia, il ruolo di comitato organizzatore a livello nazionale è svolto da Legambiente che sui vari territori collabora con una molteplicità di associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine, per la raccolta di rifiuti abbandonati.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate