Riccardo Belcari nuovo direttore scientifico del Sistema Museale di Montelupo

Riccardo Belcari è il nuovo Direttore Scientifico del Sistema Museale di Montelupo Fiorentino. L’incarico, della durata di tre anni, accompagnerà il Sistema Museale nel periodo 2026-2029 e riguarda i tre istituti che ne fanno parte: il Museo della Ceramica, il Museo Archeologico e la Villa Romana del Vergigno.

La nomina arriva al termine di una selezione pubblica promossa dal Comune di Montelupo Fiorentino, alla quale hanno partecipato 39 professionisti.

Belcari è stato individuato per la sua esperienza in ambito museale, curatoriale e scientifico, alla quale si aggiunge una significativa attività nella comunicazione culturale e nella valorizzazione del patrimonio. Medievista e dottore di ricerca in Archeologia Medievale, ha maturato oltre trent’anni di esperienza nella ricerca, nella didattica e nelle attività sul campo, svolgendo anche attività di docenza e ricerca presso l’Università di Pisa.

La sua attività scientifica è particolarmente legata all’archeologia delle produzioni artigianali e artistiche, all’archeologia sperimentale, alla cultura materiale e allo studio delle tecnologie antiche, con una specifica esperienza nel campo della produzione e dell’artigianato storico. Nel corso della sua carriera ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali e ha pubblicato oltre 100 lavori, tra cui tre monografie.

Accanto alla ricerca, Belcari ha sviluppato una significativa esperienza nel settore museale, occupandosi di progettazione scientifica, allestimenti, percorsi espositivi, comunicazione e valorizzazione del patrimonio per musei e istituzioni culturali, tra cui diverse realtà toscane e parchi archeologici. Nel suo percorso ha inoltre sperimentato strumenti innovativi per la comunicazione museale, tra cui la modellazione e la riproduzione 3D, affiancando alla ricerca una costante attività di divulgazione e public engagement.

Il nuovo Direttore Scientifico lavorerà in raccordo con l’Amministrazione comunale, con la Fondazione Ceramica Montelupo, con il MUDEV-Sistema Museale dell’Empolese Valdelsa e con gli altri soggetti coinvolti nella gestione del Sistema Museale di Montelupo. Il suo compito sarà quello di garantire un indirizzo scientifico unitario ai tre istituti, mettendo in relazione ricerca, conservazione, valorizzazione e rapporto con il pubblico.

Tra le sue responsabilità rientrano la programmazione scientifica e la supervisione delle attività di ricerca, conservazione e valorizzazione delle collezioni, la progettazione di eventuali progetti scientifici e i rapporti con gli enti di tutela.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

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