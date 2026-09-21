Dalla Regione 130mila euro per la riqualificazione del teatro di Dicomano

Grazie ad un contributo regionale straordinario sarà completata la riqualificazione del teatro-cinema di Dicomano (Fi). La giunta regionale toscana ha deliberato nella sua ultima seduta un finanziamento di 130.000 euro che si sommerà ad un contributo di 7.000 euro da parte del Comune per coprire l’intero importo dei lavori, stimato in 137.000 euro.

“La Regione Toscana – hanno spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore all’urbanistica Filippo Boni - conferma con i fatti e le risorse il proprio impegno a favore dei piccoli Comuni e la propria volontà di sostenere le amministrazioni nella tutela del nostro patrimonio, anche architettonico, e nella promozione di attività culturali e sociali, anche attraverso il recupero e la valorizzazione di degli spazi urbani. ‘Toscana diffusa’ è anche questo: farsi carico della rinascita di un bene culturale che diventa strumento di promozione per lo spettacolo, l’arte, la crescita delle nostre comunità”.

Il contributo straordinario è a valere sull’annualità 2026, per cui i lavori dovranno essere eseguiti entro la fine del mese di novembre 2026 e rendicontati entro fine anno.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate