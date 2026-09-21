Rischio ambientale e salute: all'Università di Pisa un confronto tra ricerca, istituzioni e territorio

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Martedì 22 settembre un convegno sugli strumenti e strategie per valutare gli effetti degli eventi industriali e comunicare il rischio

Martedì 22 settembre, dalle ore 14.30, al Polo Piagge dellUniversità di Pisa, si terrà il convegno “Valutare e comunicare il rischio ambientale. Siti industriali, evidenze scientifiche e tutela della salute”, con la direzione scientifica della professoressa Caterina Rizzo, docente del Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in Medicina e Chirurgia.

L'appuntamento è l'occasione per promuovere un confronto multidisciplinare sugli strumenti necessari per valutare gli effetti ambientali e sanitari degli eventi industriali, per interpretare correttamente le evidenze scientifiche, definire adeguate strategie di intervento e comunicare il rischio in modo chiaro e trasparente.

Al convegno parteciperanno rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni, degli enti preposti alla tutela dell’ambiente e della salute, delle amministrazioni locali e della cittadinanza. I lavori saranno aperti dai saluti del rettore dellUniversità di Pisa Riccardo Zucchi e dell’assessore regionale allAmbiente, alleconomia circolare, alle bonifiche e alla protezione dai cambiamenti climatici David Barontini.

Il convegno si articolerà in due sessioni. La prima, dedicata a “Comprendere e analizzare i rischi per definire le azioni” e moderata dalle professoresse Caterina Rizzo e Lara Tavoschi, affronterà i temi dei contaminanti prodotti dalla combustione dei materiali, i piani di monitoraggio ambientale, la valutazione dell’impatto sanitario nelle emergenze industriali e le strategie per ridurre l’esposizione della popolazione.

La seconda sessione, “Uno sguardo multidisciplinare”, moderata da Giovanna Bianco e Giuseppe Campanelli, prevede una tavola rotonda con i rappresentanti dell’AUSL Toscana Nord Ovest, della Regione Toscana, di ARPAT, di Cittadinanzattiva e delle amministrazioni comunali di Vicopisano, Calci, Cascina, Pisa, Calcinaia, Pontedera, Bientina, San Giuliano Terme, Vecchiano, Santa Maria a Monte e Buti.

Il convegno terminerà alle 18.15 con le conclusioni della professoressa Caterina Rizzo.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

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