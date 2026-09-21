Scavi di Gonfienti: il 22 settembre conferenza stampa nell'area archeologica

Cultura Prato
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Nuove importanti testimonianze stanno emergendo dagli scavi archeologici di Gonfienti. Oltre all’apertura di una nuova parte della casa etrusco-italica del V secolo a.C., le indagini stanno riportando alla luce le fasi più antiche dell’insediamento, offrendo nuovi elementi per ricostruire il processo di formazione della città etrusca.

Le novità saranno illustrate domani, martedì 22 settembre, alle ore 17.30, nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà presso gli scavi di Gonfienti, nell’area archeologica tra Prato e Campi Bisenzio.

Parteciperanno l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, rappresentanti dell’amministrazione comunale del Comune di Prato, Luca Cappuccini, professore di etruscologia dell’università degli studi di Firenze.
Per i giornalisti il punto di ritrovo è in via Cellerese, a Campi Bisenzio. Qui la posizione del ritrovo: https://goo.gl/maps/GP5xWwz1g4Ni52x77?g_st=aw

Fonte: Regione Toscana

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