Scomparso Alberto Ciullini, storico capo della redazione pistoiese de La Nazione

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L'assessora regionale Manetti: "Ha raccontato per decenni Pistoia e la sua comunità, diventando un punto di riferimento"

È morto Alberto Ciullini, noto giornalista originario di Pistoia e storico capo della redazione pistoiese de La Nazione, dove entra nel 1968 e rimane fino al 2000. Sposato con la moglie Lidia, appassionato di fotografia e con un grande fiuto per le notizie.

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Alberto Ciullini, storico capo della redazione pistoiese de La Nazione e figura di riferimento del giornalismo toscano. Con professionalità, passione e profonda conoscenza del territorio ha raccontato per decenni Pistoia e la sua comunità, diventando un punto di riferimento anche per generazioni di giornalisti che hanno avuto modo di lavorare al suo fianco”. Così l’assessora regionale Cristina Manetti ricorda Alberto Ciullini, scomparso all’età di 86 anni.

“Alla sua famiglia, ai colleghi de La Nazione e a quanti lo hanno conosciuto e stimato – conclude Manettirivolgo le mie più sentite condoglianze”.

Fonte: Regione Toscana

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