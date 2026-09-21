Soldato israeliano denunciato è in Toscana: M5S prepara interrogazione in Parlamento e deposita una mozione in Consiglio regionale

La Hind Rajab Foundation ha reso noto di aver presentato in Italia una denuncia penale nei confronti del soldato israeliano Yonatan Chalich, attualmente in Toscana, per presunti crimini di guerra, crimini contro l’umanità e atti di genocidio che avrebbe commesso durante le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza.

Secondo quanto documentato dalla Fondazione, Chalich risulterebbe coinvolto in tre distinti episodi tra il 2023 e il 2024, tra cui le operazioni condotte presso l’ospedale Al-Shifa, l’attacco alla moschea Haj Hamdi Harzallah e la distruzione di Palestine Square, a Gaza City.

A darne notizia sono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Luca Rossi Romanelli e Irene Galletti, che contestualmente annunciano di aver depositato in Consiglio regionale una mozione dedicata all’accertamento delle responsabilità per le gravi violazioni del diritto internazionale commesse nei Territori palestinesi occupati e al ruolo che, nell’ambito delle proprie competenze, può assumere la Toscana.

Contestualmente, i parlamentari del M5S Stefania Ascari e Andrea Quartini annunciano che presenteranno un’interrogazione in Parlamento.

"La mozione impegna la Giunta a farsi parte attiva presso il Governo, il Parlamento e le istituzioni europee affinché trovino piena applicazione gli obblighi assunti dall’Italia in materia di diritto internazionale e diritto umanitario, sostenendo l’accertamento imparziale dei fatti e delle eventuali responsabilità individuali – spiegano Rossi Romanelli e Galletti – chiediamo inoltre alla Regione, nel rispetto delle proprie attribuzioni, di sostenere il lavoro di documentazione e ricerca sulle presunte violazioni del diritto internazionale, la collaborazione con le organizzazioni della società civile e gli esperti impegnati in questo campo e di promuovere, anche nelle sedi europee, un’azione coerente con i principi del diritto internazionale e con la tutela dei diritti della popolazione palestinese".

Il deposito della mozione si inserisce in un percorso che il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Toscana sta portando avanti insieme alla Hind Rajab Foundation, già ospitata lo scorso giugno in Consiglio regionale per una giornata di confronto dedicata al diritto internazionale, all’accertamento delle responsabilità e agli strumenti della giustizia internazionale.

Il lavoro proseguirà e vedrà nuovamente insieme il M5S Toscana e la Fondazione il prossimo 1° ottobre a Sesto Fiorentino, sul palco dell’iniziativa su pace e disarmo organizzata dall’associazione Il coraggio della pace – Disarma.

Fonte: Ufficio Stampa Movimento 5 Stelle - Gruppo consiliare

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