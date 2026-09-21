Sventato furto di rame all'ex Lanificio di Soci: quattro arrestati

Cronaca Bibbiena
Condividi su:
Leggi su mobile

I carabinieri hanno bloccato due persone nei pressi dello stabilimento, mentre altre due sono state rintracciate e arrestate fuori provincia. Sequestrati arnesi e torce

I carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno arrestato quattro persone, sventando un furto di rame all'ex Lanificio di Soci. Il gruppo, entrato in azione nella notte, è stato intercettato dai militari, che sono riusciti a bloccare due persone nei pressi dello stabilimento, mentre gli altri due, riusciti inizialmente a fuggire, sono stati rintracciati e arrestati successivamente fuori provincia. Per loro è scattato l'arresto con l'ipotesi di tentato furto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il gruppo sarebbe arrivato nella zona con l'attrezzatura necessaria per mettere a segno il furto, tra cui arnesi e torce. L'obiettivo sarebbe stato il rame presente all'interno dell'ex lanificio, uno stabilimento fermo da qualche tempo e legato alla storia del Panno del Casentino.

I primi due arrestati, entrambi di nazionalità albanese e con base nel Nord Italia, sarebbero già noti alle forze dell'ordine.

Dopo la notte trascorsa in caserma, i due sono comparsi davanti al tribunale di Arezzo per l'udienza di convalida degli arresti. Gli altri due componenti del gruppo, che erano riusciti inizialmente a dileguarsi, sono stati successivamente individuati e arrestati fuori provincia. Per loro è stato disposto il trasferimento nel carcere di Sollicciano, a Firenze, mentre procede l'autorità giudiziaria fiorentina.

Notizie correlate

Bibbiena
Cronaca
31 Agosto 2026

Controlli stradali straordinari dei Carabinieri di Bibbiena: sette denunce e quattro segnalazioni

Controlli stradali straordinari dei Carabinieri di Bibbiena nel fine settimana appena trascorso. L'attività si è concentrata lungo le principali arterie del territorio e ha portato alla denuncia in stato di [...]

Bibbiena
Cronaca
12 Agosto 2026

Scout di 16 anni investito a Bibbiena, il sindaco di Cercola chiede collaborazione per trovare il pirata

Il sindaco di Cercola (Campania), Biagio Rossi, ha chiesto la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Bibbiena (Arezzo) e della polizia municipale per contribuire all'individuazione del conducente dell'auto che lo scorso 4 [...]

Arezzo
Cronaca
11 Agosto 2026

Maltempo in provincia di Arezzo, decine di interventi dei vigili del fuoco

Maltempo questo pomeriggio in provincia di Arezzo: il territorio è stato interessato da un forte temporale con pioggia e vento che ha provocato alberi e rami caduti, l'allagamento di sottopassi [...]



Tutte le notizie di Bibbiena

<< Indietro

torna a inizio pagina