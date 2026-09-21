Sviluppo economico e industriale in Toscana, a Empoli l'iniziativa del Pd

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il 24 settembre il confronto aperto a imprese del territorio e associazioni di categoria

Giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 11, all’Auditorium SeSa di Empoli, si terrà l’iniziativa "Politiche per lo sviluppo economico e industriale in Toscana" , promossa dal Gruppo Pd in Consiglio regionale e aperta alle imprese del territorio e alle associazioni di categoria.

Un’occasione di confronto sulla situazione e sulle prospettive dell’economia toscana, sulle esigenze e le sfide del sistema produttivo dell’Empolese Valdelsa e sulle priorità del nuovo Piano regionale di sviluppo.

Interverranno Alessio Mantellassi sindaco di Empoli, Nicola Sciclone direttore di IRPET, Brenda Barnini consigliera regionale Pd e presidente della Commissione Sviluppo economico e rurale del Consiglio regionale della Toscana, Leonardo Marras assessore regionale alle Attività produttive, Turismo e Agricoltura.

A seguire è previsto uno spazio dedicato agli interventi delle associazioni di categoria, delle imprese e dei partecipanti, con le conclusioni e le risposte dei relatori.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
21 Settembre 2026

Allagamenti Empoli, M5S: "Basta scaricare colpe sul meteo. Manutenzione inadeguata"

"Non siamo più davanti a semplici eventi straordinari o imprevisti: l’ultimo temporale è l’ennesima, amara conferma che a Empoli la manutenzione ordinaria è insufficiente e l’impianto fognario sottodimensionato per sostenere [...]

Empoli
Attualità
20 Settembre 2026

Cgil Toscana, a Empoli l'assemblea di delegate e attiviste

Domani, lunedì 21 settembre, dalle 9 alle 17 in via dei Neri 5, si svolgerà a Empoli l’Assemblea delle delegate e delle attiviste della Cgil Toscana, una giornata di confronto [...]

Empoli
Politica e Opinioni
20 Settembre 2026

Negozi allagati a Empoli: protesta dei commercianti davanti al Comune

Negozi chiusi per due ore e commercianti in protesta davanti al Comune di Empoli dopo gli allagamenti provocati dall’ondata di maltempo che giovedì scorso ha colpito la città. Come si [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina