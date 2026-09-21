Sviluppo economico e industriale in Toscana, a Empoli l'iniziativa del Pd

Giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 11, all’Auditorium SeSa di Empoli, si terrà l’iniziativa "Politiche per lo sviluppo economico e industriale in Toscana" , promossa dal Gruppo Pd in Consiglio regionale e aperta alle imprese del territorio e alle associazioni di categoria.

Un’occasione di confronto sulla situazione e sulle prospettive dell’economia toscana, sulle esigenze e le sfide del sistema produttivo dell’Empolese Valdelsa e sulle priorità del nuovo Piano regionale di sviluppo.

Interverranno Alessio Mantellassi sindaco di Empoli, Nicola Sciclone direttore di IRPET, Brenda Barnini consigliera regionale Pd e presidente della Commissione Sviluppo economico e rurale del Consiglio regionale della Toscana, Leonardo Marras assessore regionale alle Attività produttive, Turismo e Agricoltura.

A seguire è previsto uno spazio dedicato agli interventi delle associazioni di categoria, delle imprese e dei partecipanti, con le conclusioni e le risposte dei relatori.

Fonte: Ufficio stampa

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