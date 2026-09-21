Tentato furto in un asilo di Firenze, in manette due ventenni

Due giovani hanno tentato il furto in un asilo alla periferia di Firenze e sono stati arrestati. Un 27enne e un 25enne, entrambi senza fissa dimora, sono finiti nel mirino dei carabinieri la notte del 19 settembre, quando un cittadino è stato allarmato da alcuni rumori dal tetto della scuola materna Capuana in via Campania.

I carabinieri hanno notato i due giovani che si aggiravano incappucciati proprio sulla copertura dell'edificio scolastico. I militari hanno rinvenuto accatastati diversi metri lineari di grondaie e discendenti appena smontati dalla struttura, assieme a una tenaglia.

Inoltre, all'esterno del perimetro a ridosso della recinzione e vicino alle biciclette dei due, sono stati trovati un ulteriore tratto di tubatura e una seconda tenaglia. Gli arnesi atti allo scasso sono stati sottoposti a sequestro. I giovani sono stati arrestati.

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