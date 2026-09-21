Terminati i lavori di riqualificazione del reparto della Medicina C dell'Annunziata

Torna attivo da oggi il reparto dell’ospedale Santa Maria Annunziata della Medicina Interna C diretto da Plinio Fabiani dopo la ristrutturazione effettuata nel periodo estivo. Il reparto che accoglie a pieno regime 17 posti letto, si presenta rinnovato sia dal punto di vista impiantistico e degli spazi che dell’accoglienza e del comfort. I lavori che per la struttura fisica e per gli impianti sono intervenuti su locali che risalivano agli anni ’80, fanno parte del progetto di ristrutturazione complessiva, tuttora in corso, del presidio ospedaliero diretto da Elettra Pellegrino.

A settembre dello scorso anno è stata completamente rinnovata la Medicina D dell’ospedale che accoglie la Geriatria e la Nefrologia con 19 posti letto.

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione, il reparto di Medicina C è stato oggetto di importanti interventi di adeguamento. Nello specifico, sono stati ammodernati gli impianti elettrici nelle stanze e nei corridoi con nuovi quadri e una revisione dell'illuminazione d'emergenza. L'intervento ha compreso anche la sostituzione del controsoffitto e dei corpi illuminanti del corridoio con sistemi a LED, la tinteggiatura delle pareti, il rinnovo di gran parte della pavimentazione e il rifacimento di due bagni per gli utenti. Infine, per garantire un eccellente comfort termico, sono stati installati nuovi ventilconvettori (fan coil) per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti.

Nel 2025 è partito il cantiere per il nuovo Reparto di Terapia Intensiva e Semi-Intensiva del Santa Maria Annunziata che verrà realizzato al piano terra dell’ospedale, nella zona che era precedentemente occupata dal Pronto Soccorso. I lavori sono ancora in corso.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

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