West Nile, due nuovi casi a Grosseto: scattano gli interventi di disinfestazione

Due nuovi casi di West Nile sono stati individuati nel territorio comunale di Grosseto, dove le autorità sanitarie hanno disposto interventi straordinari di prevenzione e disinfestazione. In Versilia, a Lido di Camaiore, è stato inoltre segnalato un caso di febbre riconducibile a Dengue in un turista ospitato in una struttura ricettiva.

A Grosseto le operazioni di controllo interesseranno sia le aree pubbliche sia alcune proprietà private, con verifiche effettuate anche attraverso sopralluoghi porta a porta. Gli interventi riguarderanno, tra le altre zone, via Repubblica di San Marino e l'area del centro commerciale Maremà. Un secondo intervento è previsto nella zona compresa tra piazza Giacomo Casinelli e le aree circostanti. Le misure arrivano dopo altri casi di West Nile registrati nelle ultime settimane nella provincia: solo il 10 settembre era stata comunicata un'infezione a Marina di Grosseto, relativa a una persona che aveva soggiornato in una struttura ricettiva della zona.

Secondo il quadro epidemiologico dell'Asl Toscana Sud Est, i casi complessivamente rilevati nel Grossetano erano già cinque. I pazienti sono stati assistiti all'ospedale Misericordia di Grosseto e, in alcuni casi, è stato necessario il ricovero in terapia intensiva a causa di manifestazioni neuroinvasive dell'infezione.

Anche a Lido di Camaiore è stata avviata una disinfestazione in via precauzionale dopo la segnalazione del caso di Dengue. Gli interventi hanno l'obiettivo di ridurre la presenza delle zanzare, che possono contribuire alla trasmissione di entrambi i virus.

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