A San Miniato nasce 'Atelier di Sguardi', nuova ottica di qualità con servizi altamente personalizzati

Il nome lascia già intuire che c'è qualcosa in più oltre al tradizionale negozio di ottica. È “Atelier di Sguardi” la nuova attività che ha aperto le sue porte a San Miniato Basso in via Tosco Romagnola Est n. 689, nata dall’iniziativa di tre soci, Alessandro Nardini, Herian Boccali e Cristina Rovai, inaugurata alla presenza del coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli e dell'assessore al Commercio del Comune di San Miniato Giacomo Gozzini.

“Siamo un negozio di ottica a tutti gli effetti, con un’offerta completa che comprende occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e relativi prodotti per la manutenzione e la conservazione, oltre a servizi di controllo della vista, ma la caratteristica che ci distingue è soprattutto nella selezione dei prodotti e nel rapporto con il cliente” – spiegano i soci Alessandro Nardini, Herian Boccali e Cristina Rovai.

“Proponiamo una serie di brand di occhialeria indipendente, magari meno conosciuti al grande pubblico ma con caratteristiche particolari dal punto di vista dei materiali, delle geometrie, della progettazione e della lavorazione. Sono prodotti nei quali l’artigianalità ha un ruolo molto forte. L’obiettivo è proprio quello di proporre un modo diverso di vivere il mondo dell’ottica., senza però renderlo distante o inaccessibile. Le montature sono realizzate con materiali pregiati, tra cui acetati di prima qualità, titanio e carbonio,”.

Una delle peculiarità di Atelier di Sguardi è inoltre “la presenza di una linea di montature realizzate direttamente in laboratorio, completamente a mano e su misura. Il concetto di “atelier” non riguarda però soltanto la selezione degli occhiali. È una filosofia che si riflette anche negli spazi del negozio, progettati per ricordare più un salotto elegante e accogliente che un punto vendita tradizionale. L’ambiente è stato pensato come un luogo nel quale fermarsi, parlare e sentirsi a proprio agio. L’obiettivo è creare una relazione diretta con il cliente, dedicando tempo all’ascolto e alla consulenza”.

La scelta di aprire proprio a San Miniato Basso non è casuale. “La posizione è stata individuata come strategica per intercettare un bacino di utenza ampio, che comprende non soltanto San Miniato, ma anche il Comprensorio del Cuoio e l’area dell’Empolese Valdelsa. Abbiamo scelto San Miniato perché crediamo che il territorio abbia le caratteristiche e le potenzialità per accogliere un progetto come questo”.

“Rivogliamo ad Alessandro, Herian e Cristina le nostre congratulazioni per questa apertura che si inserisce in un tessuto commercialmente vivace e dinamico come quello di San Miniato Basso” - gli auguri del coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli. “La scelta di puntare sulla qualità, sulla ricerca e soprattutto sulla relazione con il cliente testimonia una visione imprenditoriale capace di valorizzare il commercio di vicinato e di offrire un servizio prezioso alla comunità”.

"Diamo il benvenuto all’Atelier di Sguardi, una nuova realtà che apre a San Miniato Basso e che arricchisce il nostro territorio con nuovi servizi e nuovi prodotti. È un segnale positivo che conferma la vitalità del nostro tessuto commerciale e la capacità di San Miniato di essere un territorio attrattivo per nuovi investimenti e nuove attività" dichiara l'assessore al Commercio del Comune di San Miniato Giacomo Gozzini.

Fonte: Confcommercio Pisa