Era coinvolto nei fatti di aggressione in Valdelsa: 19enne rintracciato, divieto di ritorno a Poggibonsi per quattro anni

La Polizia di Siena ha rintracciato a Poggibonsi un cittadino tunisino di 19 anni coinvolto in alcuni episodi di aggressione in Valdelsa. La Polizia fa sapere che l'uomo è in fase di regolarizzazione sul territorio nazionale presso una provincia della Campania, dove risiede. Nei suoi confronti, il questore di Siena, Ugo Angeloni, ha emesso una misura di prevenzione che prevede il divieto di ritorno nel territorio di Poggibonsi per quattro anni.
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