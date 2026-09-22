Al Quaranthana in scena Confusioni, lo spettacolo del laboratorio teatrale per adulti

Sabato 26 settembre alle ore 21:30, Giulia Bertini, Laura Brogi, Alessandra Cecconi, Francesca Galli, Marco Sacchetti, Andrea Venturini, con la regia di Enrico Falaschi, scenografie di Angelo Italiano e Marco Sacchetti, luci e tecnica Giovanni Mancini, presenteranno al pubblico l’esito del percorso svolto durante l’anno Confusioni.

Il palcoscenico del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58, loc. Corazzano) torna ad accogliere una serata che rappresenta il momento conclusivo di un’esperienza fatta di condivisione, prove, studio, ma anche un’occasione per vivere il teatro da una prospettiva diversa: quella di chi sceglie di salire sul palco e mettersi in gioco.

Lo spettacolo con tre atti unici mette al centro relazioni umane, equivoci e difficoltà di comunicazione, con un tratto ironico e brillante.

Solitudini e storie e situazioni quotidiane si intrecciano fino a diventare irresistibilmente comiche. Incontri casuali, occasioni mancate, appuntamenti, sono lo spunto per far emergere desideri nascosti, incomprensioni e ipocrisie.

I personaggi cercano continuamente di trovare un contatto con gli altri, ma finiscono per perdersi nelle proprie parole, nelle convenzioni sociali. Emerge un universo comico e sorprendente, dove il riso convive con una sottile vena di malinconia.

Una commedia corale che offre agli allievi l’opportunità di confrontarsi con personaggi, situazioni e linguaggi differenti.

La serata del 26 settembre sarà anche l’occasione per presentare il nuovo laboratorio teatrale per adulti, Officina, che prenderà il via l’8 ottobre, dalle ore 21:00 alle 23:00, al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato, sotto la guida di Enrico Falaschi.

Un nuovo percorso aperto a chi desidera avvicinarsi al teatro o approfondire un’esperienza già iniziata, attraverso il lavoro sul corpo, sulla voce, sull’improvvisazione e sulla relazione con gli altri. Un laboratorio pensato come spazio di creatività, ricerca e socialità, dove il teatro diventa uno strumento per conoscersi, esprimersi e condividere un’esperienza artistica.

BIGLIETTI

Confusioni biglietto unico 6 €

Teatro comunale Quaranthana

via Zara 58 – 56028 San Miniato (Pi) loc. Corazzano

INFO E PRENOTAZIONE

comunicazione@teatrinodeifondi.it

tel. 370 3687878

www.quaranthana.it/www.teatrinodeifondi.it

Fonte: Teatrino dei Fondi - Titivillus

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