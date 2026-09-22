Allagamenti a Empoli, CNA: "Bene il confronto con il Comune, ora servono risposte concrete"

Economia e Lavoro Empoli
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Dopo gli allagamenti che hanno colpito il centro di Empoli e in vista del tavolo convocato dall’Amministrazione comunale, CNA Empolese Valdelsa richiama la necessità di un confronto concreto sulle criticità emerse.

«Comprendiamo pienamente lo stato d’animo dei commercianti che giovedì si sono trovati a fare i conti con l’acqua nei propri negozi, con danni e conseguenze pesanti sulla loro attività. Di fronte a situazioni di questo tipo, la preoccupazione e anche la protesta degli imprenditori sono comprensibili», afferma il presidente di CNA Empolese Valdelsa, Andrea Panchetti.

«Accogliamo positivamente la disponibilità dell’Amministrazione comunale al confronto. Il dialogo è la strada giusta, ma ora è importante che porti anche a risposte concrete sulle criticità emerse e sulle possibili azioni per ridurre il rischio che episodi simili producano nuovamente danni così rilevanti – prosegue Panchetti –. Sappiamo che quello di giovedì è stato un evento meteorologico di eccezionale intensità e non intendiamo cercare responsabilità semplicistiche. Allo stesso tempo, però, quando fenomeni di questo tipo si ripetono a distanza ravvicinata è doveroso interrogarsi su ciò che può essere migliorato».

«Le imprese hanno bisogno di un contesto più sicuro. Questo significa investire nella prevenzione e nella tutela del territorio. CNA parteciperà quindi al tavolo con spirito costruttivo, nell’interesse delle imprese e della città» conclude Panchetti

Fonte: CNA Empolese Valdelsa

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