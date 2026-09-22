Epilessia in età evolutiva, l'ambulatorio dedicato della Pediatria dell'Aoup diventa centro di terzo livello: il riconoscimento della Lice

Il Centro per la diagnosi e la cura dell’epilessia dell’età evolutiva dell’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup diretta da Diego Peroni ha ottenuto dalla Lice, la Lega italiana contro l’epilessia, il riconoscimento di centro medico di terzo livello per la diagnosi e cura di questa patologia nell’età infantile.

L’attestato di centro medico di terzo livello è il più alto che la Lice assegna alle sedi cliniche che svolgono attività scientifica, assistenziale e di ricerca nella diagnosi e cura delle epilessie più complesse. Inoltre ogni centro di terzo livello, valutato per casistica ed esperienza, personale medico e infermieristico dedicato, dotazioni strumentali utilizzate, collaborazioni con altre strutture, organizzazione assistenziale e volumi di attività, formazione e ricerca, deve avere all’attivo anche studi clinici farmacologici con accesso a farmaci sperimentali e il responsabile – nel caso dell’Aoup il pediatra Alessandro Orsini (foto) – deve avere all’attivo pubblicazioni in ambito epilettologico su riviste internazionali e partecipazione a congressi nazionali e internazionali.

Il Centro dell’Aoup negli anni ha incrementato sensibilmente il numero di pazienti in carico, provenienti anche da fuori regione, con un indice di complessità in aumento anche nell’ambito delle malattie rare. Al contempo è stata implementata la strumentazione tecnologica in dotazione (ad esempio macchine di video monitoraggio diurno e continuo in reparto) con tecnici dedicati e, a breve, comincerà uno studio clinico di fase 2 per un nuovo farmaco antiepilettico per le encefalopatie epilettiche resistenti ai farmaci.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio stampa

Notizie correlate