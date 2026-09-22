Auto contro un camion, muore un 75enne a Montefoscoli

Un uomo di 75 anni è morto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto a Montefoscoli, tra Palaia e Peccioli. L'auto condotta dalla vittima si è scontrata frontalmente con un camion lungo la strada provinciale delle Colline per Legoli, intorno alle 7.20.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il 75enne dall'abitacolo, e il personale del 118 con due ambulanze. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime e i tentativi di rianimazione effettuati sul posto sono risultati vani.

La dinamica e le cause dello scontro frontale sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale.