Autobus Montelupo, segnalazioni per ritardi e affollamento. Le verifiche di At

"In seguito alla segnalazione che ho inviato il 18 settembre, ho ricevuto i risultati delle verifiche effettuate tramite il monitoraggio nelle giornate del 16, 17 e 18 settembre". Così il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi in un post pubblicato sulla propria pagina social comunica gli aggiornamenti dopo la segnalazione inviata ad Autolinee Toscane, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma in Toscana, in merito a "ritardi e difficoltà" che sarebbero stati registrati nei giorni scorsi sugli autobus. Londi, sempre tramite social, aveva reso noto che dopo alcune segnalazioni ricevute, il Comune aveva inviato una segnalazione ad At "con richiesta di verifica delle tratte e dell’affollamento dei mezzi", ricordando inoltre come fare ad inviare una segnalazione ad Autolinee Toscane, al Comune e al sindaco stesso. "Per le manutenzioni e i problemi che riguardano direttamente il territorio comunale c’è il Rekla, accessibile dal sito del Comune. Per situazioni come quella degli autobus potete scrivermi direttamente a sindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it".

I risultati delle verifiche di At

In seguito alla richiesta del Comune l'azienda ha fatto sapere che era in corso l'esame delle segnalazioni trasmesse dall'amministrazione e che, nel breve termine, avrebbe fornito una risposta dettagliata. Risposta che è arrivata oggi, come comunica Londi:

"Linea 48: Le corse non hanno subito modifiche rispetto allo scorso anno e partono regolarmente da Montelupo con scostamenti minimi. Il blocco vero e proprio si registra nell'ultimo tratto a Empoli: la mattina del 16 settembre, il forte traffico su via Sanzio ha imposto fino a 17 minuti di attesa per percorrere appena 700 metri. Nei giorni successivi la situazione risulta essere migliorata. Linea 18: La corsa delle 06:55, che prosegue da Villanuova come linea 6, ha risentito dello stesso identico congestionamento. Mi è stato inoltre precisato - prosegue il sindaco riportando i risultati del monitoraggio di At - che il transito previsto in via Bonistallo è ufficialmente alle ore 07:45, e non alle 07:30. Per quanto riguarda il problema dei bus affollati, la nota riferisce che i primi giorni dell'anno scolastico presentano sempre criticità, che tendono ad assestarsi con l’entrata in vigore dell'orario scolastico definitivo. In ogni caso il monitoraggio delle corse e della capienza dei mezzi proseguirà nelle prossime settimane in modo da poter valutare eventuali interventi correttivi".

Come evidenziato da At "in questa fase di avvio dell’anno scolastico molte criticità sono legate agli orari provvisori delle scuole e alle condizioni di traffico, che tendenzialmente si assesteranno nelle prossime settimane con l’applicazione degli orari scolastici definitivi. L’azienda continuerà a monitorare costantemente il servizio per individuare, insieme agli enti locali, eventuali correttivi. Invitiamo tutti i passeggeri a scrivere al form nella sezione "Parla con AT" sul sito www.at-bus.it, così da consentire verifiche, valutazioni e, talvolta, dar modo agli enti locali di definire migliorie".

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