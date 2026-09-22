Brucia rifiuti plastici nell'azienda agricola: denunciato un 57enne

Un cittadino straniero di 57 anni, rappresentante legale di un'azienda agricola con sede legale nel nord Italia e un'unità locale nel comune di Campiglia Marittima, è stato denunciato dai carabinieri forestali del Nucleo di Venturina per combustione illecita di rifiuti.

Secondo quanto riferito dai militari, in località Caldanelle sarebbero stati bruciati rifiuti plastici derivanti dall’attività dell'impresa. Gli accertamenti avrebbero permesso di ricondurre i rifiuti all'attività dell'azienda rappresentata dal 57enne. I Carabinieri hanno quindi sottoposto a sequestro penale l'area e quanto rinvenuto al suo interno, per poi denunciare l'uomo all'autorità giudiziaria di Livorno.