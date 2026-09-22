Da Capraia al tetto d'Italia: la grande impresa della piccola Alessia Moretti

A sette anni ha già messo al collo una medaglia che racconta di passione, impegno e tante ore trascorse in pista. È la storia di Alessia Moretti, giovane atleta di Capraia Fiorentina, che ha conquistato il titolo di campionessa nazionale Acsi di pattinaggio a rotelle nella categoria Giovanissimi A, al termine della competizione disputata a Riccione, sulla costa romagnola.

Una vittoria importante per la giovanissima pattinatrice, di soli sette anni. I genitori hanno deciso di assecondare questa la passione della bambina e l'hanno iscritta alla Polisportiva Coop Empoli di Santa Maria, dove Alessia ha iniziato il suo percorso sportivo.

Il risultato ottenuto a Riccione rappresenta così non soltanto una vittoria, ma anche il coronamento di un percorso fatto di allenamenti, costanza e entusiasmo. Per Capraia Fiorentina è una piccola grande soddisfazione, e chissà che quella medaglia conquistata a Riccione non sia soltanto il primo importante capitolo di una storia sportiva appena cominciata.

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