La Sala delle Baleari del Comune di Pisa è stato il palcoscenico per la cerimonia conclusiva del tradizionale Premio Il Morione, organizzato dall'Associazione Amici del Gioco del Ponte, con il patrocinio del Comune di Pisa e di Confesercenti Provincia di Pisa ed il sostegno il sostegno del Corpo Guardie di Città e dell’Agenzia UnipolSai Pisa di Cusin, Caverni, Frassi e Grossi.

Un appuntamento che, come ormai vuole la tradizione, chiude l'edizione 2026 del Gioco del Ponte andando a premiare uno specifico personaggio o gruppo di Tramontana e di Mezzogiorno ma anche del corteo dei giudici; da qualche anno, poi, l'Associazione ha voluto introdurre anche un premio definito 'Morione d'onore' e intitolato al compianto fondatore Umberto Moschini con il quale si intende riconoscere coloro che si sono distinti per aver cooperato concretamente per la realizzazione e la buona riuscita del Gioco del Ponte. Premio che quest’anno è stato assegnato alla memoria di Roberto Balestri, figura di riferimento del Gioco moderno e storico promotore e segretario del premio: a ritirarlo la moglie, le figlie ed i nipoti.

Alla premiazione erano presenti il vicesindaco e l'assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini, il presidente provinciale di Confesercenti Fabrizio Di Sabatino, Luigi Grossi agente generale e socio dell'agenzia Unipolsaipisa Snc, il consigliere regionale Federico Eligi, il consigliere regionale Matteo Trapani, il presidente del Parco Lorenzo Bani, il presidente dell’Aci Leonardo Acquavica, i generali di Mezzogiorno e Tramontana Sergio Mantuano e Matteo Baldassari, oltre ad alcuni componenti del Consiglio degli Anziani.

"Siamo giunti all’edizione numero 39 - ha spiegato Stefano Gianfaldoni, presidente dell'Associazione Amici del Gioco del Ponte - come giusto riconoscimento a coloro che contribuiscono alla riuscita del Gioco ricoprendo il proprio ruolo al meglio nel corteo storico. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un Gioco lungo, molto impegnativo per chi vi partecipa e, talvolta, anche prevedibile nel suo sviluppo. Rimane sempre bellissimo da vedere per ciò che rappresenta per Pisa, per il corteo, per i colori, per l'attesa, per la tensione e per il significato che porta con sé. Ma proprio perché vogliamo bene al Gioco dobbiamo avere la capacità di interrogarci su come renderlo ancora più intenso, coinvolgente e partecipato, senza snaturarlo. Crediamo che questa debba essere una delle riflessioni che tutto il mondo del Gioco dovrà affrontare insieme. Nell’immediato.

Il Morione, del resto, nasce proprio dalla volontà di valorizzare il Gioco attraverso le persone. Abbiamo poi anche aggiunto un premio, intitolato al nostro fondatore Umberto Moschini, per ringraziare pubblicamente chi ha operato ed ha concretamente contribuito al successo e quindi alla continuità del Gioco e che quest’anno abbiamo assegnato alla memoria a Roberto Balestri. Un ringraziamento a Fernando Trafeli realizzatore del premio creato dal padre Luciano".

Ecco infine i premiati per il corteo 2026. Picchetto di Piazza a Mezzogiorno, Paggi del Luogotenente Generale a Tramontana, Federico Puccinelli Cavaliere al seguito dei Giudici, Samuele Barsanti Paggio di squadra di Mezzogiorno, Noemi Bellini Paggio di squadra Tramontana.

Fonte: Confesercenti Pisa