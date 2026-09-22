Consiglio comunale Empoli, risultati delle votazioni del 21 settembre

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito lunedì 21 settembre 2026, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

12. Programma triennale opere pubbliche 2026-2027-2028 elenco annuale 2026 -3^ variazione per l'annualità 2026 ai sensi del D.Lgs 36 del 31/03/2023. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Buongiorno Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare.

13. Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Buongiorno Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare.

14. Servizio Sport. Schema di convenzione tra il Comune di Empoli, la Città Metropolitana di Firenze e l'Asd Pool Use per l'utilizzo temporaneo del palazzetto dello Sport “M. Giglioli” per le attività di educazione motoria degli studenti delle scuole superiori di secondo grado “Fermi” e “Ferraris” di Empoli. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Centrodestra per Empoli, astenuti Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli, M5S, Empoli del Fare.

15. Servizio sport. Schema di convenzione tra il Comune di Empoli e la Città Metropolitana di Firenze per l'utilizzo temporaneo del palazzetto dello Sport “L. lazzeri” per le attività di educazione motoria degli studenti delle scuole superiori di secondo grado “Fermi” e “Ferraris” di Empoli. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Centrodestra per Empoli, astenuti Fratelli d'Italia, Buongiorno Empoli, M5S, Empoli del Fare.

16. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 1 del 17 febbraio 2026. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, M5S, Empoli del Fare.

17. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 2 del 5 marzo 2026. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, M5S, Empoli del Fare.

18. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 3 del 30 marzo 2026. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, M5S, Empoli del Fare.

19. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 4 del 30 aprile 2026. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, M5S, Empoli del Fare.

20. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 5 del 18 maggio 2026. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, M5S, Empoli del Fare.

21. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 6 del 3 giugno 2026. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, M5S, Empoli del Fare .

22. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 7 del 7 luglio 2026. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, M5S, Empoli del Fare.

23. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 8 del 23 luglio 2026. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, astenuti Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, M5S, Empoli del Fare.

25. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia su “Patto per il Centro” e regia strutturale per il rilancio del “Giro” e del centro storico: sostegno al commercio di prossimità, accessibilità, sicurezza, decoro e monitoraggio dei risultati. Il punto è stato respinto con i voti favorevoli di Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare e i voti contrari di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli, M5S.

26. Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su incentivi comunali per la diffusione di impianti fotovoltaici e tecnologie per l’efficienza energetica a favore delle famiglie con redditi medio-bassi. Il punto è stato approvato, con emendamento, con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli, M5S, Empoli del Fare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa