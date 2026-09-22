Corri la Vita 2026: in Piazza della Repubblica torna il Villaggio della Salute

In occasione della XXIV edizione di CORRI LA VITA, da venerdì 25 a domenica 27 settembre piazza della Repubblica ospiterà il Villaggio della Salute. Per tre giorni, dalle 10 alle 17.30, uno dei luoghi più centrali di Firenze sarà dedicato alla prevenzione, alla salute e al benessere, con un programma di attività gratuite rivolte alla cittadinanza. L'inaugurazione è prevista venerdì 25 settembre alle 12.

Sarà presente il camper per la mammografia di CORRI LA VITA per ISPRO, mentre nel gazebo “Pillole di Salute” sarà possibile incontrare dietiste e nutrizioniste per parlare del proprio stile di vita e misurare il proprio indice di massa corporea (IMC) attraverso incontri individuali e/o di gruppo della durata di 15 minuti ciascuno.

Venerdì 25 settembre, dalle 10 alle 17, saranno presenti la dottoressa Simonetta Salvini, dietista nutrizionista LILT Firenze, la dottoressa Gabriella Buti, dietista nutrizionista già responsabile del Corso di Laurea in Dietistica presso AOU Careggi, e la dottoressa Lorena Sartini, dietista nutrizionista AOU Careggi. Le attività saranno sospese dalle 12 alle 13 in occasione dell'inaugurazione.

Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 12, sarà invece la volta della dottoressa Silvia Marini, psicologa e psicoterapeuta LILT Firenze, con incontri individuali dedicati al tema “Sigarette tradizionali e nuovi prodotti della nicotina”, durante i quali sarà possibile misurare la propria dipendenza e la quantità di monossido di carbonio presente nei polmoni. A seguire, dalle 12 alle 15, sarà presente la dottoressa Simonetta Salvini e dalle 15 alle 17 la dottoressa Marta Giannoni, ostetrica AULSS3 Serenissima e LILT Firenze.

Accanto alle attività dedicate alla prevenzione, il Villaggio proporrà un programma di attività fisica gratuite sulla pedana di The Social Hub e Michele Franzone, con lezioni dedicate al movimento e al benessere. Venerdì 25 settembre il programma prenderà il via alle 18 con un workout riservato alla community Runners of Florence.

Sabato 26 settembre sarà dedicato alle attività di movimento e benessere, con Pilates Flow, Yoga Reset, Posturale & Mobility, Functional Training, Total Body Tone e Yoga Stretch & Relax, oltre a un momento di musica, socialità e networking. Domenica 27 settembre, in occasione della 24ª edizione di CORRI LA VITA, sarà invece possibile partecipare alle Fitness Challenges by The Social Hub, prove sportive a sorpresa aperte a tutti. Dalle 9 alle 17 sarà inoltre attiva la Recharge Area by Koro, con una sessione di stretching guidata.

A completare il Villaggio saranno le attività dei partner della manifestazione: Carapelli Firenze sarà presente il 25, 26 e 27 settembre con una speciale Limited Edition di olio extravergine di oliva 100% italiano, disponibile presso il proprio stand a fronte di una donazione minima di 10 euro, interamente devoluta a CORRI LA VITA. Lo spazio ospiterà degustazioni e attività informative dedicate ai benefici salutistici e nutrizionali dell’olio extra vergine di oliva e alla promozione della prevenzione. Il camper I Gigli ospiterà poi la distribuzione di card sconto e di gadget, tra cui fermacapelli e burrocacao, a seguito di profilazione. Saranno inoltre presenti i due gazebo CORRI LA VITA con alcune volontarie del Servizio Donna Come Prima Lilt Firenze per la vendita delle magliette della manifestazione, affidata domenica 27 settembre ai volontari FILE, fino a esaurimento scorte.

Il Villaggio della Salute accompagnerà così CORRI LA VITA verso la giornata di domenica 27 settembre, affiancando alla corsa e alla passeggiata un programma dedicato alla prevenzione, alla salute e all'attività fisica, con iniziative gratuite aperte alla cittadinanza.

Fonte: CORRI LA VITA ETS

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