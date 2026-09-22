'Corri la vita': la presidente Saccardi consegna ai consiglieri la maglietta ufficiale della ventiquattresima edizione

Domenica 27 settembre la partenza da viale Lincoln alle Cascine alle 9.15, arrivo in Piazza della Signoria
Il Consiglio regionale della Toscana conferma il proprio sostegno alla lotta contro il tumore al seno. In vista della ventiquattresima edizione di ‘CORRI LA VITA’ in programma a Firenze per domenica 27 settembre, la presidente Stefania Saccardi ha voluto consegnare ufficialmente ai consiglieri regionali le maglie della manifestazione benefica.
La consegna è avvenuta oggi, martedì 22 settembre, nella Sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, sede dell’Assemblea legislativa. Presente anche Eleonora Frescobaldi, presidente di Corri la Vita.
L'iniziativa, ormai appuntamento tradizionale e di grande impatto sociale per la città di Firenze e per l'intera Toscana, unisce sport, cultura e solidarietà per raccogliere fondi destinati a progetti concreti per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore al seno, oltre che al supporto psicologico e riabilitativo per le pazienti.
"Contribuire a una causa così nobile è un dovere e un privilegio per le Istituzioni", ha sottolineato la presidente Saccardi. "Con la consegna della maglia ai consiglieri vogliamo dare un segnale forte di adesione e vicinanza a un evento che da ventiquattro anni rappresenta il cuore generoso della nostra comunità".
Eleonora Frescobaldi, ha espresso gratitudine per l'attenzione e il supporto costanti dimostrati dall’Istituzione regionale nei confronti delle attività dell’Associazione.
Il percorso della corsa, quest’anno più lungo e coinvolgente, parte da viale Lincoln alle Cascine alle 9.15 per arrivare in Piazza della Signoria.
Sarà un mare di persone – oltre 40mila i partecipanti dell’edizione 2025 – a percorrere le strade di Firenze tingendole di rosa ciclamino, il colore scelto per questa edizione, grazie alle t-shirt ufficiali di CORRI LA VITA 2026 realizzate da Ferragamo, partner storico e da sempre al fianco dell’Associazione.
Tutte le informazioni reperibili al link: https://www.corrilavita.it/edizione-2026/
Fonte: Toscana Consiglio Regionale
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