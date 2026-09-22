Efficientamento energetico dell'edilizia pubblica, Barnini (Pd): "Servono ulteriori risorse per non lasciare indietro i progetti già avviati"

"Gli interventi per l’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica rappresentano un investimento importante per migliorare la qualità degli immobili, ridurre i consumi energetici e contenere i relativi costi di gestione. Per questo è importante non disperdere il lavoro già svolto sui progetti che, pur essendo entrati nel percorso previsto dal PNRR, sono rimasti senza finanziamento a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili". È quanto dichiara Brenda Barnini, consigliera regionale Pd e presidente della Commissione Sviluppo economico e rurale del Consiglio regionale, presentando un’interrogazione sull’esigenza di reperire ulteriori risorse per la Misura PNRR M7-I17 destinata all’efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

"Con l’interrogazione invitiamo la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo affinché vengano individuate in tempi rapidi ulteriori risorse, così da consentire il finanziamento di altri progetti già inseriti nell’iter. È un’opportunità che riteniamo importante perseguire, sia per valorizzare il lavoro progettuale e amministrativo già realizzato sia per proseguire nell’opera di riqualificazione del patrimonio ERP toscano, con benefici concreti per gli edifici pubblici e per chi li abita. – conclude Barnini - Dagli elenchi pubblicati dal Gestore dei servizi energetici risultano 147 richieste escluse per esaurimento del contingente, tra le quali figurano anche interventi che interessano la Toscana. Si tratta di progetti che non hanno ricevuto un esito negativo nel merito, ma sono rimasti privi di copertura per l’esaurimento delle risorse e per i quali è già stata svolta una parte significativa del percorso necessario per accedere alla misura".

Fonte: Gruppo Partito Democratico, Consiglio regionale della Toscana - Ufficio Stampa