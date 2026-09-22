Fucecchio, un incontro sui centri minori e l'identità storica della Toscana

Un incontro dedicato al ruolo dei centri minori nella formazione dell'identità storica della Toscana si terrà sabato 26 settembre alle 16.30 alla Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, con il patrocinio del Comune.

All'iniziativa interverranno Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Vieusseux di Firenze, Rossano Pazzagli, docente di Storia Moderna all'Università del Molise, Giuliano Pinto, professore emerito di Storia medievale all'Università di Firenze, e Alberto Malvolti dell'Associazione Ricerche Storiche Valdarno di Sotto.

Nel corso dell'incontro sarà presentato anche il volume "I mercati dei centri minori della Toscana, tra Medioevo e prima età moderna", curato da Alberto Malvolti e Giuliano Pinto e pubblicato da Olschki nella collana Biblioteca Storica Toscana della Deputazione di Storia Patria per la Toscana.

Il libro raccoglie gli atti del convegno svoltosi nel 2024 alla Fondazione Montanelli Bassi, dedicato al ruolo dei mercati e dei centri minori nella storia della Toscana.

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi ETS