Firenze, Giornate Europee del Patrimonio: apertura gratuita della Fondazione Romano

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, la manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura, i Musei Civici Fiorentini - Firenze Patrimonio Mondiale e Fondazione MUS.E offrono la possibilità di visitare gratuitamente gli spazi della Fondazione Romano sabato 26 settembre, dalle 10.00 alle 17:00 e di partecipare alle due visite guidate straordinarie della durata di 45 minuti previste alle 14.00 e alle 15.30.

"Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’importante occasione per riscoprire la ricchezza dei nostri musei e dei luoghi della cultura" ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. "La visita alla Fondazione Romano permette di conoscere una collezione preziosa, custodita in uno spazio di grande valore storico e artistico, e di avvicinare cittadini e visitatori al patrimonio dei Musei Civici Fiorentini"

La Fondazione ha sede nell’antico Cenacolo del Convento di Santo Spirito, decorato da un affresco di Andrea Orcagna raffigurante la Crocifissione e l’Ultima Cena (del 1365 c.a). Nel vasto ambiente sono collocate le sculture donate al Comune di Firenze nel 1946 da Salvatore Romano, antiquario napoletano, che nel corso della sua vita si interessò con passione al collezionismo antiquario selezionando soprattutto opere di arte plastica e scultoria di vario stile e cronologia Visitare la collezione Salvatore Romano significa immergersi in un percorso dove il collezionismo diventa gesto di cura: un modo per proteggere il patrimonio, celebrando la capacità dell'arte di resistere al tempo, rinnovarsi e reinventarsi per le generazioni future.

La prenotazione è obbligatoria: info@musefirenze.it 055-0541450

Fonte: Fondazione MUS.E - Ufficio Stampa

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